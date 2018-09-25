Жители аварийных домов не имеют управляющих компаний, мёрзнут и ждут расселения в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:18 2018-09-25T17:17:47+03:00

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Что происходит с людьми в домах, которые признаны аварийными? Можно предположить, что их сразу же переселяют в нормальное жильё. Таким же вопросом задались активисты Общероссийского народного фронта Тверской области и проверили 12 домов, которые были признаны аварийными в 2012 году.

В ходе рейда представители регионального Общероссийского народного фронта выяснили, что в Твери все семь признанных аварийными домов находятся без какого-либо управления. Кроме того, три строения и вовсе исчезли с городской карты. Дом на улице Благоева, 25 сгорел, а аварийные дома на набережной Иртыша и улице Розы Люксембург и вовсе были снесены. Кроме того, на месте одного из почивших строений уже возводится частный дом.

В доме № 49 по улице Брагина люди еще живут, но власти уже начали его расселять. Так, одной из семей предоставили квартиру, но, по мнению граждан, её необходимо отремонтировать.

А аварийный дом, находящийся на Волоколамском шоссе, попал в городскую программу ликвидации подобных строений. Чиновники предлагают жителям минимальную выкупную стоимость или переселение в квартиры маневренного фонда. Парадокс, но состояние новых жилплощадей близко к аварийному. Печальную картину дополняет тот факт, что с 2015 года в доме не работает один из газовых котлов, поэтому двум проживающим там семьям приходится согреваться чем придется.

- Во время мониторинга мы пообщались с жителями аварийных домов, многие из них запуганы. Люди опасаются, что в случае жалоб окажутся на улице, хотя уже сейчас система переселения работает таким образом, что сначала людей выписывают из квартиры, а потом дают документы на новую недвижимость, о характеристиках которой переселяющиеся не имеют никакого представления. По сути, люди получают кота в мешке, - прокомментировал эксперт ОНФ в Тверской области Геннадий Гревцев.

Посетили проверяющие и дома в Торжке. Выяснилось, что управляющие компании за аварийными домами не закреплены, и их обслуживание не ведется. Местные жители оценивают состояние строений как очень плохое.

- Важно помнить, что, согласно Градостроительному кодексу РФ, эксплуатация построенного дома начинается после его ввода в эксплуатацию. Многоквартирные дома не могут находиться без управления. Если собственники не могут выбрать способ управления домом, этот выбор за них обязан сделать орган местного самоуправления. Аварийные дома в этом плане исключением не являются, они должны соответствующим образом обслуживаться до момента полного расселения, - отметил Гревцев.

Данные об итогах проверки направлены в администрацию муниципалитетов и прокуратуру.