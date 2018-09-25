«Депутатский миллион»: Леонид Булатов оказал адресную поддержку тверским школам

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-25T14:21:52+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Тверской городской Думы Леонид Булатов направил вверенные ему средства на адресную поддержку школ.

- Поступило очень много заявок от граждан, проживающих на моём избирательном округе, и главным образом просьбы касались улучшения условий обучения детей - сюда входит ремонт школ и закупка необходимого оборудования для учебных помещений, - поделился депутат с тверской "Комсомолкой". - В некоторых школах требовалось сделать достаточно серьёзный ремонт, в других, закупить оборудование.

Итак, Депутатский миллион»: Леонида Булатова был распределён следующим образом.

- Ремонт кровли в школе №53 - 300 тысяч рублей. Текущий ремонт системы отопления в этой же школе - 350 тысяч.

- Оборудование кабинета робототехники в школе №17 - 150 тысяч рублей.

- Инвентарь для кабинета труда в школе № 19 - 25 тысяч рублей. В этой же школе текущий ремонт - 40 тысяч рублей.

- Замена окон в школе № 38 - 60 тысяч.

- Замена окон в общественной организации по адресу улица Ротмистрова дом 13 - 75 тысяч рублей.

Леонид Булатов помог школе № 17 оборудовать класс робототехники

- В ноябре в Думе состоится заседания комитета, на котором будут рассмотрены направления средств в будущем году, продолжает Леонид Булатов. - Конечно, приоритетным направлением останется подрежка учреждений образования и социальной сферы. Также планируется обсудить финансирования проектов, предложенных гражданами в рамках программы поддержки местных инициатив. Эта программа уже хорошо себя зарекомендовала, и предложений по благоустройству поступает всё больше.

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.