Саша, я догадался, что это ты: Наставником Александра Евдокимова из Твери в шоу «Голос 60+» стал Леонид Агутин

СЕГОДНЯ 03:30 2018-09-22T03:31:58+03:00

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- Ну, никак вам не дать 60 лет (65 лет.. 70 лет…) Голос такой молодой. А внешность! Любому фору дадите..

Именно так 21 сентября на Первом канале в проекте «Голос 60+» наставники (Лев Лещенко, Валерий Меладзе, Пелагея и Леонид Агутин) характеризовали если не каждого, то уж точно каждого второго участника после исполнения песни. И не важно, пели они «Оренбургский пуховый платок» или зажигательный джаз.

Конкурсанты, несмотря на зрелый возраст, действительно удивляли – и талантом, и энергией и да, молодостью души. Признавались, что по ощущениям больше 35-40 лет они не чувствуют, а биологический возраст – это лишь большая фикция...

Романтические скептики, поющие рок. Интеллигентные тенора, исполняющие страстные итальянские песни. Женственные дамы, потомственные казачки.. И стильные, талантливые и очень современные исполнители, такие, так тверичанин Александр Евдокимов.

Поддержать нашего земляка приехала вся семья – супруга, сыновья, их дети…

«Оптимист по натуре», как охарактеризовал себя Александр, рассказал о своем детстве, вспомнил, что в музыкальной школе его не приняли на класс баяна, пояснив, что у мальчика нет слуха. Но уже через два года в другой школе на том же баяне он подбирал все песни, какие только знал.

Потом были музыкальные тверские коллективы, потом коллективы известные («Добры молодцы», «Красные маки», «Поющие сердца»)

- А потом я пошел петь в церковь. За деньгами. Думал, что там можно заработать… Пошел за деньгами, а вышел христианином, - признался Александр Евдокимов.

Но это все было в презентации. А перед наставниками наш земляк зажигательно исполнил песню, причем модулировал голосом так, что Лев Валерьянович Лещенко изогнул бровь от удивления и… нажал на кнопку. Правда, после Леонида Агутина.

Наш земляк перемолвился даже в Дмитрием Нагиевым. Фото: из архива Александра Евдокимова

- На правах первого повернувшегося могу сказать, что я догадался Саша, что это ты.. Хотя до этого никогда не слышал, чтоб ты такое пел, да ты и завуалировал все, как мог, но на последних нотах до меня все-таки дошло. По импульсам, - тут же раскрыл все карты Агутин. А после этого пояснил. - Я на тверской студии записывал все свои пластинки. И Саша туда приходил и всегда исполнял свою фирму на английском. Оттуда и знакомство.

- Это было раньше. Теперь я ретро пою, - улыбнулся тверской певец.

- А я все никак не мог понять: ваша версия «Где же ты была» – это хорошо или плохо, - взял слово Лев Лещенко. – Я ведь ее 40 лет пою, и автор Слава Добрынин прекрасно ее исполняет. Ну, и вы тоже, признаюсь, хороши. А теперь делайте свой выбор.

Александр Евдокимов, не раздумывая, выбрал «практически своего земляка» Леонида Агутина.

А чуть позже, принимая поздравления родных и друзей, что прошел в следующий этап шоу, даже успел перекинулся парой добрых слов с Дмитрием Нагиевым.

- Слов нет, Александр, рад, что в нашей команде прибыло. У нас тут и опыт, и стаж, и кормежка…- начал было перечислять звездный ведущий.

- Я за вас очень рад, – со свойственной интеллигентностью и улыбкой ответил ему наш земляк.

Ну, а мы поздравляем Александра и желаем ему удачи в следующем этапе "Голоса".