«Депутатский миллион»: Ирина Тюрякова направила средства на поддержку клубов по месту жительства

12 Сент. 13:01 2018-09-24T16:11:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Тверской городской Думы Ирина Тюрякова направила часть вверенных ей средств на благоустройство и покупку инвентаря для клубов по месту жительства (молодёжно-подростковых центров).

Не все ещё знают, что в каждом районе Твери есть такие клубы. Как правило, под них отведены типовые квартиры на первых этажах обычных многоэтажек. Такие точки притяжения выполняют жизненно важную роль: дают детям и подросткам организованный досуг, уводят их с улицы от криминальных соблазнов и праздношатания.

- У нас записаны 128 ребят, они все занимаются в различных кружках, в том числе и творческой самодеятельностью, - рассказала заведующая клубом «Альтаир», что на проспекте 50 лет Октября, Вера Юрова. - Многие из этих ребят из неполных семей, часто это трудные подростки, которым необходима помощь в социализации. У их родителей, как правило, нет возможности отдать детей в платные секции, а у нас всё бесплатно, было бы желание.

И действительно, стоит только дать ребятам возможности к развитию, они готовы направить свою энергию в позитивное русло. В клубе «Альтаир» есть всё необходимое оборудование, в том числе музыкальное, чтобы ребята могли совершенствовать свои навыки.

- То, что подростки имеют возможность заниматься творчеством, что у них организован досуг, я считаю лучшим вариантом работы с молодёжью, поэтому и решила поддержать клуб «Альтаир» на средства депутатского миллиона, - рассказала «Комсомолке» депутат Ирина Тюрякова. - В этом году сделали небольшой ремонт, скоро установят мебель. Приобрели телевизор. Конечно, за один год всё не сделать, хотя бы из-за ограниченности средств, но у нас планы на долгосрочное сотрудничество. Так, в следующем году планируем купить хороший фотоаппарат и ноутбук, чтобы ребята из местной музыкальной группы могли проводить выездные концерты.

Как отметила заместитель директора Тверского молодёжно-подросткового центра, клубы во многом развиваются именно благодаря депутатской помощи. Кроме подростков их часто посещают ветераны, там проводятся общественные мероприятия в честь памятных дат и праздников.

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.