«Депутатский миллион»: Денис Блиновский занялся благоустройством детских образовательных учреждений

СЕГОДНЯ 15:53 2018-09-24T16:00:55+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Тверской городской Думы Денис Блиновский решил комплексно взяться за благоустройство образовательных учреждений, находящихся в его округе. Свой "депутатский миллион" он направил не только на ремонт, но и на оборудование детских садов и школ, а также на благоустройство прилегающих территорий.

- Больше всего заявок поступает именно от образовательных учреждений, - поделился депутат с тверской "Комсомолкой". - Когда перед родителями или коллективом учреждения встаёт вопрос, ждать следующего года, чтобы дождаться средств из бюджета или попросить помощи у депутатов, конечно граждане стремятся сделать максимум для комфорта детей здесь и сейчас. Благодаря "депутатскому миллиону" многие вопросы можно решить не откладывая в долгий ящик.

Средства парламентария Дениса Блиновского были направлены на следующие проекты:

-Закупка мебели для столовой средней школы №52

- Малые архитектурные формы во дворе детского сада при школе № 2

-Замена окон в детском саде при средней школе № 5

- Ремонт санузлов в средней школе №2. Для нужд этой же школы закуплена аудиоаппаратура.

- Замена окон в отделении СДЮШОР "Лидер" на Дружинной 6.

- Разработка проектно-сметной документации для установки детских игровых площадок на улицах Циалковского и Железнодорожников.

- Установка "лежачих полицейских" на улицах Сквозной и Тракторной.

- Некоторые проекты, такие как установка детских площадок, требуют многоэтапной реализации, которая начинается с разработки, проектной документации, - уточняет Денис Блиновсикй. - Площадка не возникнет одномоментно, однако, работа начата и в следующем году, мы уже планируем получить осязаемый результат этих трудов.

Депутат ТГД Денис Блиновский разумно распорядился вверенными ему средствами

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.