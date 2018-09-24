За два года ландшафтный парк «Тьмака» в Твери так и не появился

СЕГОДНЯ 15:59 2018-09-24T15:59:50+03:00

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В 2016 году Тверь облетела радостная новость. Городские власти во всеуслышание заявили, что займутся созданием центрального городского ландшафтного парка «Тьмака» на площади 60 га в пойме Тьмаки, что возле городского рынка. А спустя два года, 21 сентября 2018-го, глава Твери Алексей Огоньков посетил в череде инспекционных проверок ландшафтный парк «Тьмака»...

«Оставь надежду всяк сюда входящий», - такое изречение поместил Данте Алигьери над вратами ада. Наверное, эту же надпись надо вымостить на площадке городского ландшафтного парка «Тьмака», ведь красив он только в планах, только на словах. Змейка дорожек засыпана щебнем, ходить по которому легко, пожалуй, лишь молодежи. Поэтому в зону отдыха не попадают мамы с колясками и пожилые люди. Крупные камни сопротивляются каждому шагу непрошеных гостей уже на протяжении двух лет.

Однако самых упорных горожан ожидает сюрприз, который спрятан за стволами редких деревьев. После пятиминутного путешествия перед глазами посетителей парка предстают большие вращающиеся деревянные качели. Местная молодёжь с удовольствием их эксплуатирует. А в глубине парка, вдали от любопытных глаз, можно найти и бутылки из-под алкоголя, то есть парк нашёл-таки своих почитателей. Ведь место здесь укромное и тихое, поэтому любители горячительных напитков чувствуют себя на берегу Тьмаки очень уютно.

О том, каким красивым будет ландшафтный парк, заявлял ещё глава администрации Твери Юрий Тимофеев в апреле 2016 года. Планировалось, что на его территории будут сцена и луг для проведения праздников. Сцена должна была разместиться на усиленном плитами газоне, чтобы зрители смогли смотреть представления с берега у гостиницы «Волга» или расположиться возле сцены на лугу. А зимой можно было бы устраивать горку для катания на санках.

Кроме того, здесь предполагались многочисленные спортплощадки для игры в бадминтон, пляжный футбол, волейбол, велосипедные и конные дорожки. Плюс множество детских площадок. Должен был появиться и ландшафтный лабиринт на основе существующей пластики рельефа с созданием холмов.

Одной из жемчужин парка обещала стать специально отведенная территория, на которой разместилась бы коллекция редких деревьев, в частности, ив.

Но с уходом Юрия Тимофеева всё остановилось.

А в июле текущего года администрация города заявила, что работы по благоустройству ландшафтного парка «Тьмака» будут продолжены. На дальнейшие работы из казны было выделено 14 млн 700 тыс. рублей. Техническое задание уже не так изобиловало различными предметами роскоши городской среды. Помимо обещанной волейбольной площадки на территории зоны отдыха должны были появиться площадка для воркаута и даже двухуровневый верёвочный парк.

По периметру ландшафтного парка пообещали даже установить стойки с навигационными табличками, чтобы гости не заблудились. Фигурировали в техническом задании также информационный стенд, четыре камеры видеонаблюдения, различные скамейки и урны. Работы подрядчик должен был завершить до 30 октября.

Здесь будет ландшафтный паркФото: Альберт БОЙКОВ

А что сейчас? Сейчас Алексей Огоньков побывал в пойме Тьмаки и, согласно официальному сообщению, увидел, что на территории парка рабочие косят траву, поднимают кроны деревьев, вырубают самосев, устраивают пешеходные дорожки, устанавливают лавочки и урны. Кстати, подъём кроны - это процесс удаления ветвей в нижней части дерева. Кстати, рабочих мы тоже видели, но масштаб работ, который они выполняли, был далёк от заявленного.

В планах чиновников передать в будущем управление этим парком, как это сделано с парком Победы, городскому саду, сотрудникам которого поручено разработать и концепцию новой территории. Похоже, что старая концепция, которую мы процитировали выше, куда-то пропала. Любопытно, что работы должны завершиться до 30 октября 2018 года. Получается, что их основной массив придётся на позднюю осень со всеми вытекающими...