В Твери сотрудники экстренных служб спасали людей и заливали горящий грузовик пеной

СЕГОДНЯ 16:17 2018-09-28T16:17:59+03:00

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28 сентября в Твери спасатели, полицейские и медики отрабатывали алгоритм совместных действий в случае серьезного ДТП. Изначально тренировка должна была пройти на федеральной дороге «Россия», однако из-за плотного автомобильного трафика её было решено провести в областной столице.

И вот час «икс». На проезжей части возле торгового центра стоят искореженные автомобили, а перед глазами то и дело мелькают сотрудники МЧС. В пятничное утро сотрудники экстренных служб города решили отработать совместное взаимодействие в случае ликвидации крупного дорожно-транспортного происшествия. Была придумана и «зубодробительная» легенда. На трассе М-10 столкнулись пять автомобилей, в результате чего погибли 10 человек, а еще 45 получили различные травмы. Часть потерпевших оказалась зажатой в искореженных автомобилях, из которых самостоятельно выбраться у них шансов не было. Примерно за 15 минут до начала основного действа перед глазами собравшихся журналистов, водителей и проходящих мимо зевак предстала сюрреалистическая картина. Один из спасателей залез в кузов грузовика и поджег его. Аналогичную процедуру он проделал и с лежащей поблизости от него покрышкой. На этом мужчина решил не останавливаться. Спасатель взял канистру с жидкостью и, что говорится, добавил масла в огонь. Практически тут же из кузова грузовика повалил черный густой дым.

Спустя примерно 10 минут где-то вдалеке послышались звуки сирены. К месту импровизированного ЧП спешили эмчеэсники, полицейские и «скорая помощь». Оказавшись на месте аварии, сотрудники специальных служб слаженно встали по точкам. Полицейские принялись руководить дорожным движением, спасатели стали вытаскивать «потерпевших» из поврежденных автомобилей, медики оказывали «пострадавшим» экстренную помощь, а затем грузили людей в автомобили. Буквально через 20 минут тренировка закончилась так же быстро, как и началась.

- Через Тверскую область проходит две федеральные трассы, поэтому сотрудники МЧС практически ежедневно принимают участие в спасении людей, попавших в ДТП. Сегодня сотрудники нескольких служб в очередной раз показали слаженную работу, однако есть моменты, которые надо совершенствовать. За учения ставлю оценку «хорошо», - подвел итог мероприятия начальник Управления пожарно-спасательных сил центрального регионального центра МЧС России Сергей Левицкий.

Спасатели в очередной раз отработали свои навыкиФото: Альберт БОЙКОВ

Универсал превратился в кабриолетФото: Альберт БОЙКОВ

"Потерпевший" был спасенФото: Альберт БОЙКОВ