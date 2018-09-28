Глава Твери Алексей Огоньков проверил ход работ на объектах инфраструктуры

СЕГОДНЯ 11:39 2018-09-28T11:38:46+03:00

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В Твери завершается ремонтная кампания. В порядок приводятся дворы, дороги и тепловые сети. В четверг, 27 сентября, Глава города Алексей Огоньков проинспектировал ход работ на объектах городской инфраструктуры.

В этом году в Твери отремонтируют 98 участков разводящих теплосетей. Это необходимо для того, чтобы избежать повреждений трубопроводов во время прохождения отопительного сезона. На всех этих участках износ достиг критической отметки. Во время инспекционной поездки Глава Твери Алексей Огоньков проверил, насколько соблюдается график ремонта теплосетей.

– Мы должны завершить ремонт распределительных тепловых сетей в максимально сжатые сроки. Их износ на ряде участков достиг 100%. Провести эти работы необходимо, чтобы не пришлось зимой отключать тепло в домах горожан и экстренно устранять повреждения, риск возникновения которых весьма велик, – рассказал Алексей Огоньков.

В перспективе по поручению главы города при проработке проектов ремонта асфальтового покрытия в обязательном порядке будет учитываться состояние теплосетей.

– Этот принцип мы закладываем в основу своих рабочих планов на будущие годы: сна-чала на участке необходимо проводить ремонт коммунальной инфраструктуры, и только затем – дорожные работы и благоустройство. И в первую очередь это касается дворовых территорий, под которыми проходят разводящие сети, – отметил глава города.

В этом году работы на большинстве дворов – а именно на 18 из 28 – уже завершены, 12 придомовых территорий уже прошли приемку. По остальным 10-ти работы ведутся с учетом погодных условий. В соответствии с условиями контрактов приняты будут только те объекты, ремонт которых выполнен в соответствии с установленными нормативами. В противном случае подрядным организациям придется переделывать некачественно сделанные работы. В ряде дворов при приемке были выявлены недостатки, которые устранялись за счет подрядчиков.

В ходе поездки Глава Твери побывал во дворах в поселке Химинститута и в микрорай-оне «Юность». Главам Заволжского и Московского района поручено совместно с жителями проработать дальнейшее благоустройство приведенных в порядок территорий, в частности, озеленение и установку новых спортивных и детских площадок, поскольку в этом году по контрактам подрядчики в основном занимались заменой асфальтового покрытия, исходя из выделенного на ремонт финансирования. Так, уже сейчас жители отремонтированных дворов могут продумывать перспективы участия в ППМИ в следующем году.

Что касается ремонта дорог, то в этом году за счет финансирования из областного и городского бюджетов работы проводятся на 17 объектах во всех районах города. На сегодняшний день ремонт завершен на 13 дорогах, 4 из них (Волоколамское шоссе, улица Бобкова, улица Авангардная, Смоленский переулок) прошли приёмку. По объектам Московского района из-за повторного проведения аукциона контракты были заключены позже, чем по остальным объектам. Сейчас ремонт ведется на улице Озёрной – здесь должны сделать дороги и тротуар. По итогам посещения объекта Алексей Огоньков поручил руководству департамента благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта усилить контроль за ходом работ с тем, чтобы по итогам их завершения жители Московского района получили качественную дорожную инфраструктуру на данном участке.