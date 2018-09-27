Летнее тепло окончательно покинуло Тверскую область

СЕГОДНЯ 14:32 2018-09-27T14:31:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Если вы думаете, что погода испортилась, не унывайте, бывает и хуже. Так, например, самое пасмурное место на Земле - архипелаг Северная Земля, что севернее полуострова Таймыр. Так вот, на Северной Земле солнце светит всего 12 дней в году!

Но о погоде в Верхневолжье. Начало недели выдалось очень суровым. Сильный дождь и холодный ветер за пару дней вернули жителей Верхневолжья к осенней реальности. К середине недели небесная канцелярия ослабила свою хватку, а на небосклоне даже появилось солнце, однако рекордные +25 в прошедшую субботу остались только в памяти.

А в ближайшую субботу, 29 сентября, тучи разбегутся, воздух в дневные часы в лучшем случае разогреется до +8 градусов. В ночь на воскресенье показания термометра и вовсе могут опуститься до -1. Правда, днем температура воздуха поднимется до +10-11 градусов, но солнце спрячется за тучами.

Старт новой недели тепла не принесёт. В понедельник будет пасмурно, а днем воздух разогреется до +12 градусов. Радует, что дождя в первый рабочий день ждать не стоит. Во вторник может потеплеть на один градус, а погода будет все такой же пасмурной, но не дождливой. А вот в середине недели могут вновь начаться дожди, но, по предварительным прогнозам, они будут несильными. Температура воздуха при этом будет колебаться возле отметки +10 градусов.