2018-09-27T14:31:11+03:00
Общество

Летнее тепло окончательно покинуло Тверскую область

Впереди дожди, ветер и тучи
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Впереди ветер и дождиВпереди ветер и дождиФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

Если вы думаете, что погода испортилась, не унывайте, бывает и хуже. Так, например, самое пасмурное место на Земле - архипелаг Северная Земля, что севернее полуострова Таймыр. Так вот, на Северной Земле солнце светит всего 12 дней в году!

Но о погоде в Верхневолжье. Начало недели выдалось очень суровым. Сильный дождь и холодный ветер за пару дней вернули жителей Верхневолжья к осенней реальности. К середине недели небесная канцелярия ослабила свою хватку, а на небосклоне даже появилось солнце, однако рекордные +25 в прошедшую субботу остались только в памяти.

А в ближайшую субботу, 29 сентября, тучи разбегутся, воздух в дневные часы в лучшем случае разогреется до +8 градусов. В ночь на воскресенье показания термометра и вовсе могут опуститься до -1. Правда, днем температура воздуха поднимется до +10-11 градусов, но солнце спрячется за тучами.

Старт новой недели тепла не принесёт. В понедельник будет пасмурно, а днем воздух разогреется до +12 градусов. Радует, что дождя в первый рабочий день ждать не стоит. Во вторник может потеплеть на один градус, а погода будет все такой же пасмурной, но не дождливой. А вот в середине недели могут вновь начаться дожди, но, по предварительным прогнозам, они будут несильными. Температура воздуха при этом будет колебаться возле отметки +10 градусов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жителям Тверской области напоминают, что для уплаты имущественных налогов остается два месяца
336 фактов краж и мошеннических действий зарегистрировано в Твери с начала года
Работникам архивов в Тверской области поднимут зарплаты
Склады с мебелью загорелись ночью в Твери
Специалисты «Тверь Водоканал» ищут решения актуальных задач на Экватеке
Три человека пострадали в ДТП в Тверской области
В Тверской области пациенты пожаловались в прокуратуру на свою районную больницу
Двум городам в Тверской области на благоустройство выделено 105 млн рублей
Автомобилистка сбила женщину стоявшую на проезжей части трассы М-10 в Тверской области
400 тысяч рублей штрафа заплатит компания за незаконную добычу песка в Тверской области
В Тверской области стартует "горячая линия" по гриппу и ОРВИ
Молодой водитель сбил пенсионера перебегавшего дорогу в Твери
Родители погибшей девочки из Тверской области добились возбуждения уголовного дела в отношении врачей
Музыкальный осенний фестиваль пройдет в Твери
Оперативники обнаружили наркотик растительного происхождения у мужчины в Тверской области
Здание почтового отделения сгорело в Тверской области