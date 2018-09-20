«Депутатский миллион»: Сергей Юровский поддержал детские сады и школу

СЕГОДНЯ 17:05 2018-09-20T17:11:46+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат ТГД Сергей Юровский избрал хорошо проверенный его коллегами способ распорядиться "депутатским миллионом". Он направил средства на поддержку учреждений образовательной сферы.

- Забота о детях, это забота о будущем - Поделился он с тверской "Комсомолкой". - Конечно, запросов на поддержку много, из них приходится выделять наиболее значимые и обоснованные. Вместо того, чтобы дробить средства, решено было сосредоточиться на нескольких учреждениях, которые по моему мнению в первую очередь нуждаются в поддержке.

"Депутатский миллион" был направлен главным образом в детские сады.

Средства распределены следующим образом:

- Детский сад №145 - 300 тысяч рублей.

- Детский сад № 127 - 200 тысяч.

-Детский сад №164 - 100 тысяч.

-Детский сад №24 - 100 тысяч.

- Школа №6 - 100 тысяч.

Сергей Юровский уже распределил свой "депутатский миллион"

На эти деньги в учреждениях сделают ремонт и закупят дополнительный инвентарь.

- Сейчас я собираю заявки и вскоре буду распределять средства на следующий год, - продолжает Сергей Юровский. - Конечно, генеральной останется линия сотрудничества с образовательными учреждениям. Возможно, среди них будет больше школ.

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.