Участник шоу "Голос 60+" Александр Евдокимов из Твери: Я спел так, что Лещенко удивился

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-20T14:35:04+03:00

Из 1500 человек к слепым прослушиваниям прошли лишь 50 человек и среди них наш земляк, известный тверской певец и композитор Александр Евдокимов. Фото: из архива Александра ЕВДОКИМОВА

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Популярный проект Первого канала развлекательное вокальное шоу талантов «Голос» изменил подход к шоу, и вот теперь его участниками стали исполнители в категории 60 и старше.

Серьезный отбор шел среди более чем 1500 человек. Лишь 50 из них допустили к слепым прослушиваниям. И среди них - известный тверской певец и композитор Александр Евдокимов.

Накануне телепрограммы мы пригласили Александра в тверской эфир радио «Комсомольская правда», где и поговорили о шоу, волнениях, сюрпризах и современных исполнителях.

Оказывается, принять участие в программе его уговорили дети, как только увидели анонс.

- Все было банально. Они увидели в интернете и сказали, что я должен. И я не отказался: почему бы нет, интересное шоу. Я и сам его часто смотрю, особенно, когда участвуют дети, - улыбается Александр. - Сказать об эмоциях - потрясающая атмосфера. Заводно там. Волнительно настолько, что я даже боялся забыть слова. И я очень благодарен судьбе, что туда попал. Но надо все-таки понимать, что это не конкурс вокалистов, а именно шоу ради шоу.

Известный факт: участники «Голоса 60+» и на кастинге, и на слепом прослушивании не поют привычные для них песни. Каждому исполнителю настойчиво рекомендуют исполнить то, что считают нужным организаторы телепроцесса. Одну из таких песен продюсеры предложили и Александру.

- Я буду петь песню, ну как бы сказать, обыкновенную - «Где же ты была». Она моего хорошего приятеля из вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня». Когда я понял, что не смогу в ней как-то показать свои вокальные возможности, пришлось немного что-то изменить, спеть чуть по-другому. И это очень удивило Льва Лещенко (одного из наставников шоу. - Ред.), он ведь ее поет много лет. Но особо рассказывать не буду, сами увидите и услышите.

Александр Евдокимов - я очень благодарен судьбе, что попал на "Голос". Ведь каждый исполнитель хочет расширить свою аудиторию. Фото: из архива Александра ЕВДОКИМОВА

- Если выбирать наставника, к кому бы пошли?

- У меня нет особый пристрастий. Если бы и Пелагея, и Валерий Меладзе, и Лев Лещенко повернулись, я был бы рад. Но особое отношение у меня все-таки к Леониду Агутину. Мы с ним как бы на одной волне. К тому же я его знаю очень давно, когда он еще только начинал и приезжал записываться к нам в Тверь на студию «SALAM».

- Леонид Агутин порой не узнает даже участников своего коллектива на слепых прослушиваниях. Вас узнал?

- Узнал, но в самом конце. Удивился еще, почему я такую песню взял. Я так и не смог ответить, что мне ее дали продюсеры.

- Александр, беседуем с вами, и не отпускает одно сомнение. Вы такой молодой и красивый! Признавайтесь, ради участия в «Голосе 60+» все-таки прибавили себе несколько годков?

- Сказать честно или соврать? (Мы дружно киваем головой. – Ред.) Мне 66.

- Как удалось на протяжении всех лет сохранить голос? (Голос Александра Евдокимова действительно не меняется вот уже многие десятилетия).

- А вот это уже не моя заслуга. Это богу спасибо.

- Если после «Голоса 60+» будут какие-то интересные предложения или новые проекты, согласитесь?

- Конечно. Для этого и шоу. Любое движение - это же здорово для любого творческого человека. Ведь каждый исполнитель хочет расширить свою аудиторию.

НА ЗАМЕТКУ

Второй этап слепых прослушиваний шоу «Голос 60+» начнется 21 сентября в 21.30 на Первом канале. Смотрим и болеем за нашего земляка!