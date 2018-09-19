2018-09-19T14:56:03+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» выявляет самовольщиков

С начала года специалисты инспекции водных ресурсов ООО «Тверь Водоканал» выявили более 150 случаев незаконных присоединений к сетям водоснабжения и водоотведения.
Алина ПЕТРОВА
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Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"
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В ходе очередного планового рейда инспекторы выявили самовольщиков, которые пользуются сетями канализации, не имея договора с ресурсоснабжающей организацией.

Обследование проходит с привлечением службы безопасности предприятия и участкового полицейского. Привлекаемая водопроводная или канализационная бригада вскрывает колодцы. При обнаружении присоединения проводится проверка по базе данных абонентов. Если лицевого счета по данному адресу нет, врезка является незаконной. Законодательство дает право при обнаружении такой врезки отключать самовольщика без предупреждения.

«Мы составляем акт обследования с предписанием самовольщику в определённый срок подать заявку на заключение договора на присоединение. Таким образом он может подтвердить свое намерение легализовать присоединение и пользование услугой по закону. Если предписание не выполнено, то постановление правительства № 354 предписывает сделать самовольщику начисление либо по пропускной способности трубы, либо в размере десятикратного норматива на каждого проживающего с момента последней проверки, но не более чем за три года», - поясняет начальник инспекции водных ресурсов ООО «Тверь Водоканал» Сергей Тяпкин.

Чтобы легально пользоваться сетями, следует обратиться в водоканал за техническим условием на подключение, получить точку присоединения, а затем заключить договор на водоснабжение и/или водоотведение.

Самовольные присоединения создают угрозу для бесперебойного водоснабжения и водоотведения добросовестных абонентов, поскольку они делаются без учета состояния сетей и без учета мощности сетей и сооружений, то есть их способности подавать воду или принимать стоки в необходимом объеме. Работа по выявлению незаконных присоединений будет продолжена.

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