Идет розыск уроженцев Тверской области, погибших в лагере для военнопленных «ДУЛАГ-100»

СЕГОДНЯ 16:12 2018-09-19T16:29:14+03:00

Лагерь смерти «ДУЛАГ-100» просуществовал почти три года Фото: из личного архива Михаила Туха

За три года на его территории фашистские захватчики уничтожили 85 000 красноармейцев [поименный список]

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Краевед Сергей Егоров из города Дно обратился к уполномоченному по правам человека Тверской области с просьбой помочь найти родственников красноармейцев, погибших в лагере для военнопленных «ДУЛАГ-100» Концентрационный лагерь существовал с августа 1941 по февраль 1944 года в районе города Порхов, что в Псковской области. За неполные три года немецко-фашистские захватчики уничтожили там 85 000 военнопленных красноармейцев.

В 2008 году Сергей Егоров начал составлять списки бойцов, которые погибли в «ДУЛАГе-100». За 10 лет ему удалось установить имена и места рождения 1067 военнопленных, которые были захоронены в братской могиле. Среди погибших были и уроженцы Калининской области.

Сергей Викторович надеется, что кто-то из потомков павших бойцов найдет в списке заветную фамилию. Всего же в лагере «ДУЛАГ-100» в разное время находились 98 уроженцев Калининской области. Заметим, что часть районов в настоящее время относится к Псковской области.

Если о ком-то из узников вы что-то знаете, звоните по телефону уполномоченного по правам человека 34-18-09, код Твери 4822.

Ниже публикуем имена красноармейцев:

1. Абалов Александр, рядовой, 22.09.1913 г.р., Калининская область, Ржевский (Бежецкий) район, село Сибина. Погиб в плену 18.10.1941 (по другим архивным данным - 12.10.1941). Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

2. Абрамов Василий, рядовой, 1910 г.р., Калининская область, Локнянский район, деревня Патрика. Погиб в плену 15.02.1942.

3. Андреев Иван, рядовой, 1913 г.р., Калининская область, Опочецкий район, деревня Гнилки. Погиб в плену 04.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

4. Антонов Алексей, рядовой, 1924 г.р., Калининская область, Новосокольнический район, деревня Маялова (Майялова, Майлово). Погиб в плену 10.02.1942 (по другим архивным данным - 16.02.1942). Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

5. Баранов Алексей, рядовой, 30.03.1916 г.р., Калининская область, Рамешковский район, деревня Шеломец. Погиб в плену 10.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

6. Барышев Иван, рядовой, 23.09.1913 г.р., Калининская область, Тиняковская. Погиб в плену 21.10.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

7. Безруков (Безрюйков) Павел, рядовой, 1910 г.р., Калининская область, Санковский район, деревня Ашекромино. Погиб в плену 22.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

8. Белов Павел, рядовой, 1910 г.р., Калининская область, Локнянский район, деревня Харово. Погиб в плену 23.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

9. Бойко Василий, рядовой, 1912 г.р., Калининская область, деревня Слобода (Новоржевский район, Слобода). Погиб в плену 26.03.1943.

10. Бондаревич Максим, рядовой, 12.01.1912 г.р., Калининская область, деревня Лесинострой. Погиб в плену 06.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

11. Борисенко Павел, рядовой, 1913 г.р., Калининская область, город Невель. Погиб в плену 20.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

12. Борисов Василий, рядовой, 1910 г.р., Калининская область, Бежецкий район, Собов (Зобов). Погиб в плену 13.09.1941.

13. Бичурин Виктор, рядовой, 10.11.1920 г.р., Калининская область, Ржевский район, Коношево. Погиб в плену 08.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

14. Виноградов Иван, рядовой, 06.02.1918 г.р., Калининская область, Бежецкий район, Никифорово (Никифорцево). Погиб в плену 05.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

15. Воронов Матвей, рядовой, 14.08.1895 г.р., Калининская область, Луковниковский район, село Селютино. Погиб в плену 26.09.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

16. Гаврилов Степан, рядовой, 29.12.1906 г.р., Калининская область, Бологовский район, деревня Пальцево. Погиб в плену 15.11.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

17. Гвоздев Алексей, рядовой, 1907 г.р., Калининская область, Луковниковский район, деревня Задорье. Погиб в плену 18.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

18. Григорьев Григорий, рядовой, 1914 г.р., Калининская область, Локнянский район, деревня Ямково (Имково). Погиб в плену 26.09.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

19. Дмитриев Сергей, рядовой, 05.06.1919 г.р., Калининская область, Бологовский район, деревня Куженкино (Кушенкино). Погиб в плену 25.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

20. Дубов Василий, рядовой, 1898 г.р., Калининская область, Рамешковский район, село Ровново. Погиб в плену 10.02.1942.

21. Дубров Василий, рядовой, 1898 г.р., Калининская область, Рамешковский район, село Ровново. Погиб в плену 21.02.1942.

22. Дунаев Василий, рядовой, 02.02.1896 г.р., Калининская область, Бежецкий район, деревня Буранков. Погиб в плену 20.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

23. Евдокимов Михаил, рядовой, 1904 г.р., Калининская область, Демидово. Погиб в плену 21.03.1942. Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище у восточной казармы).

24. Егоров Михаил, рядовой, 1898 г.р., Калининская область, Псковский район, деревня Володарская. Погиб в плену 30.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

25. Ежов Алексей, рядовой, 10.03.1896 г.р., г. Калинин, улица Советская дом № 14. Погиб в плену 17.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

26. Ежов Михаил, рядовой, 22.09.1913 г.р., г. Калинин, улица Чернышевского, 11 – 18/4. Погиб в плену 29.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище).

27. Ермилов Иван, рядовой, 1914 г.р., Калининская область, г. Бежецк. Погиб в плену 18.03.1942. Место захоронения: г. Порхов, русское кладбище у восточной казармы.

28. Ермолаев Василий, рядовой, 1908 г.р., Калининская область, город Бологое. Погиб в плену 14.02.1942.

29. Ерофеев Александр, рядовой, 11.10.1912 г.р., Калининская область, город Кашин. Погиб в плену 28.10.1941. Место захоронения: г. Порхов, машинный парк лазарета для военнопленных.

30. Иванов Иван, рядовой, 1912 г.р., Калининская область, Октябрьский район, Улинск. Погиб в плену 16.10.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

31. Иванов Николай, рядовой, 19.11.1911 г.р., Калининская область, Бежецкий район, Пивково. Погиб в плену 19.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, старое русское кладбище.

32. Калинин Алексей, рядовой, 12.06.1899 г.р., Калининская область, деревня Константиново. Погиб в плену 07.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

33. Керенский Дмитрий, рядовой, 22.08.1907 г.р., Калининская область, Ленинский район, село Донское. Погиб в плену 30.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

34. Кокушев Даниил, рядовой, 09.12.1903 г.р., Калининская область, город Бежецк. Погиб в плену 20.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

35. Кондаков Сергей, рядовой, 25.09.1902 г.р., Калининская область, город Кимры. Погиб в плену 09.11.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

36. Коротков Андрей, рядовой, 1903 г.р., Калининская область, г. Идрица. Погиб в плену 10.02.1942.

37. Котов Василий, рядовой, 17.04.1907 г.р., Калининская область, Краснохолмский район, деревня Боровлево. Погиб в плену 06.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

38. Круглов Семен, рядовой, 1911 г.р., Калининская область, село Демидово. Погиб в плену 07.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

39. Крылов Василий, рядовой, 1902 г.р., Калининская область, Новоторжский район, Рудниково. Погиб в плену 03.01.1942. Место захоронения: г. Порхов.

40. Кудрявцев Василий, рядовой, 19.12.1900 г.р., Калининская область, Локнянский район, деревня Ломбки. Погиб в плену 22.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

41. Кудрявцев Сергей, рядовой, 1912 г.р., Калининская область, Удомельский район, деревня Жеребцовка. Погиб в плену 07.09.1941. Место захоронения: г. Порхов.

42. Кузнецов Дмитрий, рядовой, 1902 г.р., Калининская область. Погиб в плену 18.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

43. Кузьмин Максим, рядовой, 1900 г.р., Калининская область, г. Идрица (по другим архивным данным - Осташковский район, Урицкий с/с). Погиб в плену 21.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

44. Куньянцев Александр, рядовой, 07.1907 г.р., Калининская область. Погиб в плену 10.09.1941. Место захоронения: г. Порхов.

45. Лебедев Дмитрий, рядовой, 1905 г.р., Калининская область, Лихославльский район, село Пролетарск. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

46. Логин Терентий, рядовой, 1909 г.р., Калининская область, Торопецкий район, деревня Куликовка. Погиб в плену 20.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

47. Луговой Иван, рядовой, 08.07.1916 г.р., Калининская область, Ефонево. Погиб в плену 30.08.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

48. Макаров Матвей, рядовой, 09.08.1904 г.р., Калининская область, Осташковский район, деревня Уревы. Погиб в плену 25.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

49. Марвиц Иван, рядовой, 1913 г.р., Калининская область, Есиновичский район, деревня Конюхово. Погиб в плену 08.10.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

50. Млисеев Александр, рядовой, 1914 г.р., Калининская область, Новоторжский район, Даречки (Даречи). Погиб в плену 15.02.1942 (по другим архивным данным - 28.02.1942). Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище у восточной казармы).

51. Николаев Александр, рядовой, 1911 г.р., Калининская область, Опочецкий район, Заченово. Погиб в плену. Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище у восточной казармы).

52. Монахов Дмитрий, рядовой, 1906 г.р., Калининская область, село Медное. Погиб в плену 09.09.1941. Место захоронения: г. Порхов, машинный парк для военнопленных.

53. Мошерин Владимир, рядовой, 16.02.1896 г.р., Калининская область, Святое. Погиб в плену 20.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, старое русское кладбище. Могила находится в 400 метрах западнее казармы по направлению к меховой фабрике.

54. Николаев Александр, рядовой, 1911 г.р., Калининская область, Опочецкий район, Заченово. Погиб в плену. Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище у восточной казармы).

55. Николаев Дмитрий, рядовой, 22.10.1905 г.р., Калининская область, Бежаницкий район, деревня Апросьево. Погиб в плену 16.10.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

56. Орлов, рядовой, 1904 г.р., Калининская область. Погиб в плену 12.02.1942.

57. Павлов Кузьма, рядовой, 1890 г.р., Калининская область, Березаевский (Бологовский) район, деревня Дубровка. Погиб в плену 20.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

58. Паршинов Алексей, рядовой, 1904 г.р., Калининская область, Погорельский район, деревня Нива. Погиб в плену 09.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

59. Петров Василий, рядовой, 15.01.1904 г.р., Калининская область, Старицкий район, деревня Дмитровка. Погиб в плену 15.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

60. Плешков Николай, рядовой, 1908 г.р., Калининская область, Никишки. Погиб в плену. Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище у восточной казармы).

61. Преображенский Пётр, рядовой, 1913 г.р., Калининская область, Кировский район, село Сухошинка. Погиб в плену 13.02.1942. Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище у восточной казармы).

62. Прокофьев Алексей, рядовой, 15.01.1910 г.р., Калинин. Погиб в плену 25.10.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

63. Пулин Фёдор, рядовой, 24.08.1907 г.р., Калининская область, Высокое. Погиб в плену 03.10.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

64. Пушкин Михаил, рядовой, 10.1911 г.р., Калининская область, Голубище. Погиб в плену 08.11.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

65. Пыжов (Пишов) Алексей, рядовой, 24.07.1909 г.р., Калининская область, Брусовский район, деревня Покров. Погиб в плену 10.11.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

66. Родионов Аркадий, рядовой, 11.10.1918 г.р., Калининская область, г. Вышний Волочек. Погиб в плену 19.12.1941. Место захоронения: г. Порхов.

67. Родионов Иван, рядовой, 1903 г.р., Калининская область, Заручье, деревня Рыбинская. Погиб в плену в 1942 году. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

68. Романов Андрей, рядовой, 1908 г.р., Калининская область, Великолукский район, Беседино. Погиб в плену 22.03.1943. Место захоронения: г. Порхов (русcкое кладбище у восточной казармы).

69. Романов Сергей, рядовой, 13.10.1893 г.р., Калининская область, Луковниковский район, деревня Перлево. Погиб в плену 22.11.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

70. Руделов Василий, фельдшер, 15.03.1899, Калининская область, Калязинский район, деревня Авсергово. Погиб в плену 29.12.1941. Место захоронения: г. Порхов.

71. Рыжаков Кирилл, рядовой, 26.11.1900 г.р., Калининская область, Идрицкий район, Уклеино (Ухленка?). Погиб в плену 26.11.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

72. Рязанов Василий, рядовой, 28.02.1918 г.р., Калининская область, г. Ржев. Погиб в плену 11.02.1942.

73. Серов Василий, рядовой, 1908 г.р., Калининская область, Бежецкий район, деревня Селезенево. Погиб в плену 17.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

74. Синюшкин (Симушкин) Иван, рядовой, 1907 г.р., Калининская область, г. Вышний Волочек, ул. Шмидта, д. 28. Погиб в плену 16.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

75. Скуратов Михаил, рядовой, 26.02.1911 г.р., Калининская область, Октябрьский район, село Михайлово. Погиб в плену 15.08.1941. Место захоронения: г. Порхов.

76. Смирнов Александр, рядовой, 1916 г.р., Калининская область, Каменский район, деревня Захаровка. Погиб в плену 17.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

77. Соловьев Константин, рядовой, 1913 г.р., Калининская область, Ленинский район, деревня Стуло. Погиб в плену 14.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, русское кладбище у восточной казармы.

78. Сорокин Василий, рядовой, 1907 г.р., Калининская область, г. Вышний Волочек. Погиб в плену 10.02.1942 (по другим архивным данным - 17.02.1942).

79. Степанов Василий, рядовой, 1918 г.р., Калининская область, Лихославльский район, село Хмельники. Погиб в плену 10.02.1942.

80. Степанов Семён, рядовой, 1918 г.р., Калининская область, Локнянский район. Погиб в плену. Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище у восточной казармы).

81. Суворов Николай, рядовой, 05.1906 г.р., Калининская область, Кашинский район, деревня Чагино. Погиб в плену 21.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

82. Судаков Сергей, рядовой, 05.07.1900 г.р., Калининская область, г. Бежецк, ул. Ст. Слобода, д. 23. Погиб в плену 02.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

83. Телегин Дмитрий, рядовой, 11.02.1909 г.р., Калининская область, деревня Ведное. Погиб в плену 24.10.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

84. Тернов Михаил, рядовой, 04.04.1909 г.р., Калининская область, Рамешковский район, деревня Лахино. Погиб в плену 12.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

85. Титов Иван, рядовой, 27.07.1911 г.р., Калининская область, Горицкий район, деревня Питятьево. Погиб в плену 23.11.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

86. Титов Константин, рядовой, 19.09.1913 г.р., г. Калинин, ул. Метисова, 52. Погиб в плену 10.09.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

87. Трофимов Филипп, рядовой, 1909 г.р., Калининская область, Бологовский район, деревня Велево. Погиб в плену 20.09.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

88. Ухов Иван, рядовой, 22.09.1914 г.р., Калининская область, Лихославльский район, деревня Михайлова Гора. Погиб в плену 09.11.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

89. Фомин (Фонин) Семен, рядовой, 1903 г.р., Калининская область, Осташковский район, деревня Урново. Погиб в плену 11.02.1942.

90. Хорлинский Василий, старшина, 22.03.1906 г.р., Калининская область, деревня Субботино. Погиб в плену 29.12.1942.

91. Цветков Александр, рядовой, 1901 г.р., Калининская область, Шерино. Погиб в плену. Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище у восточной казармы).

92. Чернышёв Иван, рядовой, 05.1908 г.р., Калининская область, Бежецкий район. Погиб в плену 20.11.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

93. Честакой Василий, рядовой, 1909 г.р., Калининская область, г. Вышний Волочек. Погиб в плену 21.10.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище). 94. Чижов Павел, рядовой, 19.11.1901 г.р., Калининская область, Краснохолмский район, деревня Кесово. Погиб в плену 23.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

95. Чуйкин Степан, рядовой, 28.10.1903 г.р., Калининская область, деревня Белково. Погиб в плену 16.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

96. Чунин Иван, рядовой, 15.06.1914 г.р., Калининская область, Кимрский район, деревня Норбужье. Погиб в плену 21.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).

97. Шакиров Михаил, рядовой, 1910 г.р., Калининская область, Пурузино. Погиб в плену. Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище у восточной казармы).

98. Яковлев Иван, рядовой, 15.06.1918 г. Калининская (Великолукская) область, Ленинский район, деревня Ярохино. Погиб в плену 29.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, восточная казарма (русское кладбище).