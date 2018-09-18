Уроки неравнодушия
В гости к ребятам с поздравлениями и подарками приехали специалисты управления информации. Встреча старых друзей состоялась 12 сентября. На протяжении 15 лет Калининская атомная станция участвует в жизни воспитанников Дятловского социального приюта и школы-интерната. Сюда к началу сентября съезжаются дети из разных уголков Тверской области, многие из неблагополучных или малообеспеченных семей. Скромного финансирования сельской школы едва хватает на элементарные нужды учреждения, поэтому поддержка атомщиков - для интерната хорошее подспорье.
Благотворительная работа, оказание помощи тем, кто в ней нуждается, - часть корпоративной культуры Калининской АЭС, которую с готовностью поддерживают работники станции, а теперь - и дети атомщиков. Так, в этом году восьмиклассники гимназии №3 на собранные деньги приобрели школьные принадлежности для воспитанников интерната. Спортивный инвентарь, настольные игры, книги, канцелярские принадлежности педагоги и ребята приняли с искренней благодарностью. Также благодаря участникам акции для учреждения были куплены два цветных принтера и микроволновая печь.
Дети, которые живут в интернате и учатся в этой сельской школе, очень открытые и оптимистичные! Несмотря на многие трудности, которые испытывают они и их семьи, внутренний мир ребят наполнен яркими и жизнеутверждающими красками. Во многом это заслуга педагогов. Верится, что в фейерверке счастливых улыбок есть доля, которую привнесли и атомщики Калининской АЭС. А также все те, кто принял участие в этом «уроке неравнодушия».