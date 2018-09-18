Уроки неравнодушия

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-18T12:05:35+03:00

В интернате педагоги ведут много кружков. Увлечение творчеством, говорят ребята, позволяет осуществить мечты. У одних они оживают на листе бумаги, у других воплощаются в разноцветных пластилиновых городах. Именно поэтому подарки, которые передали атомщики малышам и школьникам, - это огромная радость для них.

Подготовиться к началу учебного года воспитанникам Дятловского социального приюта и школы-интерната помогли работники Калининской АЭС. В благотворительной акции «Соберем портфель» участвовали как целыми подразделениями, так и индивидуально.

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В гости к ребятам с поздравлениями и подарками приехали специалисты управления информации. Встреча старых друзей состоялась 12 сентября. На протяжении 15 лет Калининская атомная станция участвует в жизни воспитанников Дятловского социального приюта и школы-интерната. Сюда к началу сентября съезжаются дети из разных уголков Тверской области, многие из неблагополучных или малообеспеченных семей. Скромного финансирования сельской школы едва хватает на элементарные нужды учреждения, поэтому поддержка атомщиков - для интерната хорошее подспорье.

Благотворительная работа, оказание помощи тем, кто в ней нуждается, - часть корпоративной культуры Калининской АЭС, которую с готовностью поддерживают работники станции, а теперь - и дети атомщиков. Так, в этом году восьмиклассники гимназии №3 на собранные деньги приобрели школьные принадлежности для воспитанников интерната. Спортивный инвентарь, настольные игры, книги, канцелярские принадлежности педагоги и ребята приняли с искренней благодарностью. Также благодаря участникам акции для учреждения были куплены два цветных принтера и микроволновая печь.

Дети, которые живут в интернате и учатся в этой сельской школе, очень открытые и оптимистичные! Несмотря на многие трудности, которые испытывают они и их семьи, внутренний мир ребят наполнен яркими и жизнеутверждающими красками. Во многом это заслуга педагогов. Верится, что в фейерверке счастливых улыбок есть доля, которую привнесли и атомщики Калининской АЭС. А также все те, кто принял участие в этом «уроке неравнодушия».