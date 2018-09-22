На сцене Тверского театра драмы танцоры будут читать стихи и щеголять в костюмах телесного цвета

СЕГОДНЯ 10:20 2018-09-22T10:26:44+03:00

Арсен Агамалян и Оксана Васильева уверяют, что такого ещё никто не делал

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26 сентября на большой сцене Тверского академического театра драмы двукратные чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы по бальным танцам в латиноамериканском шоу Арсен Агамалян и Оксана Васильева представят на суд зрителей танцевально-поэтический спектакль "Адам и Ева. Жизнь после рая...".

Всемирно известные танцоры в сотрудничестве с театром решили совместить на сцене хореографию с декламацией произведений великих поэтов. Артисты уверяют, что до них на такой эксперимент не решался никто. За пять дней до премьеры представителей СМИ пригласили на открытую репетицию звездной пары.

Два человека на сцене, пустой зал, много света и музыки. Премьера состоится уже в ближайшую среду, поэтому Арсен Агамалян и Оксана Васильева продолжают работать в режиме цейтнота.

- В следующем году мы отметим с Оксаной 15-летие образования нашей танцевальной пары. Идея сделать что-то подобное очень долго летала, пыталась сформироваться и вот она нашла воплощение в жизни, - рассказывает Арсен Агамалян.

Главная фишка танцевального-поэтического спектакля заключается в том, что пара совместит на сцене свои лучшие номера с прозведениями известных поэтов, прозаиков и даже отрывков из Библии.

- Это спектакль про разные краски отношений. Мы покажем разные грани любви, - поделилась с журналистами Оксана Васильева.

И ещё одна фишка. Танцоры выступят в провокационных костюмах телесного цвета...

Руководство театра предлагало танцорам подключить к их спектаклю актеров, однако пара решила работать вдвоем. Стоит заметить, что действо будет длиться на протяжении полутора часов, поэтому ребятам придется нелегко.

Особенно танцоры отметили формат работы с залом. Если в их родной стихии работа идет, что называется на четыре стороны, то здесь зрители находятся только с одной, перед сценой. Премьера танцевально-поэтического спектакля состоится 26 сентября.