В Твери появилась мобильная сеть для интернета вещей

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-14T11:09:05+03:00

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МТС провела успешные запуски сети нового стандарта в 20 городах России.

МТС объявила о том, что построила первую в России масштабную сеть для интернета вещей на основе новейшей технологии NB-IoT (Narrow Band IoT). Эта сеть позволит подключать больше умных устройств и ускорит распространение интернета вещей в России.

МТС уже провела успешные запуски сети нового стандарта в 20 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Ставрополь, Невинномыск, Ростов-на-Дону, Омск, Тверь, Альметьевск, Арск, Томск, Нижний-Новгород, Сургут, Владивосток, говорится в сообщении компании. До конца 2018 года оператор намерен обеспечить сплошное покрытие новой технологией всех городов-миллионников и ряд крупных городов России, а также предоставить сервисы для работы с умными устройствами.

Технология NB-IoT нужна и бизнесу, и государственным структурам: в ней заинтересованы транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, умный город.

Благодаря новому стандарту на внедрение умных устройств придется тратить гораздо меньше денег. Сеть нового стандарта обладает увеличенной емкостью, а устройства - долгим сроком службы и низкой стоимостью радиомодулей. К базовой станции можно будет подключить десятки тысяч устройств, способных работать в сложных условиях прохождения сигнала без подзарядки целых 10 лет.

«Российский рынок IoT переходит в новую фазу: перспективные технологии, которые недавно тестировались, сегодня становятся готовыми коммерческими решениями. Запуск сети NB-IoT переводит наши пилотные IoT-проекты в статус индустриальных продуктов, широко востребованных бизнесом для различных сценариев использования в различных отраслях, — отметил вице-президент по продажам и обслуживанию МТС Кирилл Дмитриев.

Решения на основе интернета вещей широко распространены в России - «умные» фонари, «умные» котельные и трубопроводы, в современном мире «умнеют» даже мусорные баки, пишет портал МТС/Медиа.Наиболее масштабное применение «умный» город нашёл в такой, казалось бы, консервативной отрасли как жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Интернет помогает управлять освещением улиц, контролировать работу водопровода и электросетей, следить за качеством работы коммунальных служб и вывозом мусора.

В России проекты с «умным» освещением довольно распространены, такие системы уже больше пяти лет работают во Владивостоке и Краснодаре. В прошлом году «поумнело» освещение улиц в пограничном городе Благовещенске на Дальнем Востоке. 700 ламп накаливания в фонарях заменили на современные светодиодные, также поступили с лампочками в светофорах. Работой всей системы теперь управляет оператор единого диспетчерского пункта. По информации мэрии, только за счёт замены ламп областному центру с населением чуть больше 200 тысяч человек, за год удалось сэкономить 1,2 миллиона рублей.

Другой понятный пример внедрения IoT в ЖКХ — установка датчиков на спецтехнику. Трекер на машине позволяет следить за её передвижением в онлайн-режиме, контролировать работу сотрудников и расход топлива. На Урале, в Тюмени, парк коммунальщиков под контролем с 2016 года. Полторы тысячи SIM-карт установлено на автомобили и спецтехнику. Информация с них непрерывно передаётся в диспетчерскую. Операторы следят за тем, не сошёл ли транспорт с маршрута и насколько эффективно работает техника. Кроме того, компания подключила платформу для управления «умным городом» и может систематизировать информацию с SIM-карт и снижать финансовые потери из-за простоя оборудования.

Интернет вещей помогает дистанционно следить за состоянием инженерных сетей и оборудования, что, в свою очередь, снижает риск возникновения аварий на сетях. В Иркутской области к интернету подключено больше семи тысяч придомовых датчиков и электросчётчиков. Сибирские коммунальщики непрерывно получают информацию о состоянии объектов энергетики, фиксируют все случаи отключения питания и благодаря этому могут оперативно реагировать на аварийные ситуации.

В Екатеринбурге автоматика передаёт информацию о состоянии более 3,5 тысячи жилых домов и объектов социальной сферы. Подключённые к интернету датчики без выходных и отпусков контролируют системы тепло- и водоснабжения, ведут учёт тепловой энергии, воды и электричества. Что необычно — под контролем также находятся общедомовые приборы учёта и инженерные системы зданий. Полный контроль за коммунальным хозяйством привёл к сокращению расходов как управляющих компаний, так и конечных потребителей.