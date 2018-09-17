Спустя полгода после кемеровской трагедии в торговых центрах Твери игнорируют пожарную безопасность

СЕГОДНЯ 16:08 2018-09-17T16:30:42+03:00

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25 марта текущего года жителей России всколыхнула трагедия, которая произошла в торговом центре «Зимняя вишня». Тогда в страшном пожаре погибли 60 человек, среди которых был 41 ребёнок. Практически сразу после трагедии вышел приказ Генпрокуратуры, где представители главка поручили своим подопечным в срочном порядке проверить места массового скопления людей на пожарную безопасность. Вместе с сотрудниками МЧС они начали «штурмовать» попавшие в списки объекты и выдавать многочисленные предписания.

Работали инспекции и в Тверской области. Сколько было проверено мест массового скопления людей, достоверно неизвестно, поскольку делалось это без особой огласки. Однако даже по тем скупым официальным сообщениям, что были сделаны по итогам проверок, можно сказать наверняка, что счет обнаруженных нарушений шел на десятки: захламленные эвакуационные выходы, неработающие пожарные сигнализации и многое-многое другое.

На следующее утро после кемеровского пожара корреспондент «КП»-Тверь» посетил ряд торговых центров Твери, среди которых был и ТРЦ «Рубин» со своим младшим собратом «Рубином-2». Увиденное на месте стало поводом для возникновения множества вопросов.

Практически к аналогичным результатам пришла и проверяющая комиссия. Так, в числе прочих были обнаружены нарушения, связанные с работой систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей, а также с наличием и состоянием эвакуационных выходов.

Нарушения нужно было устранять, и руководителям компаний «РИТМ-2000» и «РИМ», которые являются собственниками зданий, вручили представления с требованием ликвидировать недочёты.

Однако спустя пять месяцев ответственные лица так и не смогли разобраться со своими проблемами. Повторная проверка показала, что требования прокуратуры были выполнены лишь частично.

- Проведенные в торгово-развлекательных центрах контрольные проверки показали, что ряд выявленных ранее нарушений требований законодательства о пожарной безопасности продолжает иметь место, в связи с чем прокурором района в Пролетарский районный суд направлены два исковых заявления, - сообщает в официальном сообщении Прокуратура Тверской области.

В итоге поступившие в суд иски были удовлетворены в полном объеме. Сейчас все нарушения должны быть окончательно устранены. Впрочем, как это должно было быть сделано и после первых проверок.

Если же администрация фирм «продинамит» решение суда, то помимо штрафа дело может дойти и до уголовной ответственности.