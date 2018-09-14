Недетская жестокость: Десятилетняя девочка взялась за ремень и жестоко избила свою семилетнюю подругу

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-14T16:57:33+03:00

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Солнечным воскресным днём на детскую площадку в посёлке Мигалово вбежала окровавленная девочка.

- Помогите, помогите! - заливался ребёнок, размазывая по лицу слёзы и кровь.

Её сразу обступили взрослые: юные мамочки, бабушки, редкие папаши, вышедшие в выходной день выгулять чадо. Кто-то хватался за сердце, кто-то за телефон. Быстро установили, чей это ребёнок, и отвели домой. Уже оттуда первоклассницу Алину (здесь и далее все имена изменены. - Ред.) забрала «скорая». Врачи диагностировали у неё побои и черепно-мозговую травму. Тяжёлые побои...

История страшная и шокирующая. Кто мог с такой жестокостью исполосовать лицо юному созданию? Оказалось, напала на Алину другая девочка, всего на пару лет старше.

«КП»-Тверь» связалась с семьёй пострадавшей школьницы и выяснила детали.

Детская жестокость

- Мама оставила дочку с бабушкой, а та повела её на детскую площадку, - рассказала нам тётя избитой девочки Ольга. - В какой-то момент бабушка отлучилась погулять с собакой. К Алине подошла девочка и позвала к себе домой, якобы показать котёнка. Дома она заперла дверь, взяла ремень и начала избивать Алину. Некоторые удары пришлись пряжкой по лицу. Потом эта девочка бросилась душить Алину. То ли не смогла, то ли передумала совсем задушить её. Тогда она взяла нож и вывела Алину во двор, в кусты. Там Алина смогла от неё убежать.

Эту историю Ольга узнала со слов племянницы. Девочка уже неделю находится в больнице, страшные отёки только-только начали спадать, ссадины, обильно смазанные зелёнкой, подсохли, и ребёнок уже может спать. Впрочем, психические травмы так быстро не проходят. Маленькой девочке ещё предстоит долго общаться с психологом, чтобы немного прийти в себя и вернуться к нормальной жизни.

Мы закрыли лицо девочки не только из-за требования закона, но и потому что на это спокойно смотреть невозможно

Корреспондент «КП»-Тверь» отправился на ту злополучную игровую площадку. Может быть, завсегдатаи горок и песочниц, а также их родители что-то слышали о конфликте?

Солнечным полднем в пятницу на площадке малолюдно. Молодая мама с охапкой игрушек бегает за дочуркой, бабушка пристально контролирует процесс съезда любимого внука с горки.

Обе удивлены и шокированы историей. Слышат её впервые, хотя гуляют здесь регулярно. Агрессивных детей здесь раньше не замечали.

Но у нас есть предполагаемый адрес проживания семьи напавшей девочки. Это трёхэтажный многоквартирный дом прямо через дорогу от детской площадки.

Шок для матери

- Вы по какому вопросу? - женский голос прервал затянувшееся ожидание у двери. Так совпало, что мама напавшей девочки подошла именно в эту минуту. Невысокая, прилично одетая, с тёмными глазами, на пальце неброское колечко. По замученному лицу трудно определить возраст, может быть, лет 45-50. Говорить она была не намерена. В голосе дрожь, готовая перейти в рыдания. Но женщина сдержалась и коротко рассказала о случившемся.

- Моя Кристина раньше ничего такого не делала, я не знаю, почему это произошло, - в отчаянии говорила она. - Алина и раньше к нам приходила. И Кристина у неё в гостях бывала. Они дружили, гуляли вместе. Кристина вообще чаще дружит с младшими или с теми, кто старше. Со сверстниками у неё не складывается. Для меня это шок невероятный, то, что случилось. Моя девочка всегда такая ласковая, любит обниматься, а теперь вот это.

«Я её наказала», - так Кристина объяснила маме причину нападения на младшую подругу. По её версии, они и правда сначала играли с котёнком, но затем Алина начала мучить животное - скручивать его и выворачивать лапы. Тут Кристине под руку попался материнский ремень. Зачем же потребовался нож, девочка толком объяснить не смогла. Может, она просто копировала кого-то из взрослых?

Откуда в ребёнке такая жестокость? Стоит сказать, что в семье Кристины не всё гладко. Мама воспитывает её в одиночку. Несколько лет назад у женщины начались финансовые проблемы. Накопились долги за квартиру. Мама отдала Кристину в интернат и забирала только на выходные, так легче справляться с долгами. Сейчас женщина устроилась кассиром в магазин и потихоньку стала выбираться из финансовой ямы. Даже уже собиралась забрать дочку домой насовсем, но тут случилась эта жуткая история.

- Мою дочь сейчас держат в больнице в изоляторе, с ней работает психиатр, мне с ней видеться не дают, - продолжает мама Кристины. - В соцзащите мне тоже предложили помощь психолога. Буду ходить, конечно, я ведь одна совсем, не знаю, что делать, это так страшно. Даже страшно домой идти. На работе меня коллеги поддерживают, у нас хорошие отношения. А как одна остаюсь, просто сама не своя. Следователь приходил, велел пока к семье Алины не ходить, хотя я и хотела с ними поговорить...

«КП»-Тверь» продолжит следить за судьбой обеих девочек.