Игорь Руденя: 5 000 000 000 рублей направят на модернизацию электросетевого хозяйства Тверской области

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-13T17:55:03+03:00

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В Тверской области будет реализована масштабная программа модернизации электросетевого хозяйства.

На повышение надежности энергоснабжения потребителей будет направлено более пяти млрд рублей. Об этом 13 сентября губернатор Игорь Руденя сообщил участникам Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

В мероприятии такде приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов и представители крупнейших энергокомпаний России.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в декабре прошлого года Тверская область подписала соглашение о сотрудничестве по развитию электросетевого комплекса, в соответствии с которым разработана инвестиционная программа.

Приоритетное внимание при реализации программы будет уделено повышению стабильности энергоснабжения муниципальных образований. Особенно это касается юго-западных районов Верхневолжья, потому что эти территории чаще других подвергаются отключениям электричества.

В рамках программы специалисты заменят изношенное оборудование, установят новые опоры и проведут «закольцовку» линий электроснабжения.