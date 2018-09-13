2018-09-13T17:55:03+03:00
Политика

Игорь Руденя: 5 000 000 000 рублей направят на модернизацию электросетевого хозяйства Тверской области

В районах повысят стабильность энергоснабжения
Ирина ТАРАСОВА
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Игорь Руденя отметил, что приоритетное внимание будет уделено повышению стабильности энергоснабжения муниципальных образований. Фото:пресс-служба правительства Тверской областиИгорь Руденя отметил, что приоритетное внимание будет уделено повышению стабильности энергоснабжения муниципальных образований. Фото:пресс-служба правительства Тверской области
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В Тверской области будет реализована масштабная программа модернизации электросетевого хозяйства.

На повышение надежности энергоснабжения потребителей будет направлено более пяти млрд рублей. Об этом 13 сентября губернатор Игорь Руденя сообщил участникам Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

В мероприятии такде приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов и представители крупнейших энергокомпаний России.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в декабре прошлого года Тверская область подписала соглашение о сотрудничестве по развитию электросетевого комплекса, в соответствии с которым разработана инвестиционная программа.

Приоритетное внимание при реализации программы будет уделено повышению стабильности энергоснабжения муниципальных образований. Особенно это касается юго-западных районов Верхневолжья, потому что эти территории чаще других подвергаются отключениям электричества.

В рамках программы специалисты заменят изношенное оборудование, установят новые опоры и проведут «закольцовку» линий электроснабжения.

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