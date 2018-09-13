Афиша в Твери с 13 по 18 сентября: рок-фестиваль, саратовские гастроли и... искушение

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-13T16:32:11+03:00

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Думаете, "Тверь фестивальная" была только летом? А вот и нет. Только в эти сентябрьские выходные горожан ждет рок-фестиваль. Да и открытия сезонов продолжаются. На этот раз - в Тверской областной академической филармонии и на большой сцене Театра драмы.

И это далеко не все.

ФЕСТИВАЛИ

«Про-Rock»

В Твери пройдет I областной рок-фестиваль «Про-Rock». В нем примут участие более 12 коллективов из Бежецкого, Кимрского, Конаковского, Вышневолоцкого, Рамешковского районов и Твери.

В фестивале будут участвовать отдельные исполнители и рок-группы, которые исполнят cover-версии известных музыкальных композиций, а также продемонстрируют свое творчество. В выступлениях будут представлены различные направления в рок-музыке: классический рок, джаз-рок, металл, хард-рок и другие.

Областной фестиваль «Про-Rock» проводится впервые и направлен на поддержку любительского творчества молодежи, развитие ее творческих способностей. Музыканты смогут не только познакомиться с творчеством друг друга, обменяться опытом, но и узнать больше об истории, исполнительских традициях, разных стилях рок-музыки.

Городской сад

16 сентября с 16.00.

Вход свободный.

ПРАЗДНИКИ

«Осенний экземпляр»

Организаторы праздника «Осенний экземпляр» называют его литературно-поэтически-живописно-народно-светским.

В программе - живопись, музыка, фотография, танцы, поэзия, флористика, поделки и многое другое.

Ведущий - Тарас Кузьмин.

Ботанический сад ТвГУ

16 сентября в 13.00.

Вход: 150 рублей – взрослые, 100 рублей – школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет проходят бесплатно.

На осенний праздник приглашают всех!

ТЕАТРЫ

Открытие сезона на большой сцене - «Двенадцать стульев»

Открытие нового, 273-го сезона на большой сцене Театре драмы начнется с яркой, искрометной премьеры прошлого сезона - «Двенадцать стульев». Если вы еще не смотрели спектакль, то искренне советуем!

Написанная режиссером Александром Павлишиным инсценировка, яркий актерский состав, созданные специально к спектаклю Иолантой Мельниковой музыка и песенные тексты, хореография и сценография дарят зрителям оригинальный вариант прочтения приключений Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова.

Роман «Двенадцать стульев» был неоднократно экранизирован, сыграть главные роли стремились популярные артисты, такие как Владимир Высоцкий, Андрей Миронов, Алексей Баталов, Спартак Мишулин, Арчил Гомиашвили, Михаил Козаков и другие. Но тогда и сейчас увидеть историю на театральных подмостках – редкость.

Театр драмы

18 сентября в 18.30.

Саратовские гастроли в ТЮЗе

Саратовский ТЮЗ с 13 по 16 сентября покажет тверским зрителям четыре спектакля из своего репертуара.

Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Большие гастроли - для детей и молодежи».

Гастрольная афиша составлена из постановок для разных возрастных категорий.

13 сентября в 18.30 - «Милый Сашенька» (по роману Ивана Гончарова «Обыкновенная история») - для любителей классики.

14 сентября в 18.30 - «Дядюшкин сон» Фёдора Достоевского.

15 сентября в 12.00 - «Дюймовочка» по Гансу Христиану Андерсену - для самых юных зрителей.

16 сентября в 17.00 - «Как Зоя гусей кормила» - для молодежи, спектакль по современной пьесе уральского драматурга Светланы Баженовой.

Саратовский ТЮЗ представит 4 спектакля. Фото: из архива саратовского ТЮЗа

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

13 сентября в 18.30 - открытие 82-го концертного сезона!

Гостей приглашают на вечер органной музыки.

Впервые в Твери выступит главный органист кафедрального собора Св. Штефана в Вене Эрнст ВАЛЛИ (орган, Австрия).

В программе: произведения И.С. Баха, А. Брукнера, Й. Лабора, И. Брамса и др.

19 сентября в 18.30 - «Симфонический концерт для квартета гитар».

Впервые в Твери выступит Русский Гитарный Квартет.

В программе: произведения Г. Санза, Дж. Перголези, К. Дженкинса, А. Бородина, П. Чайковского и др.

Впервые в Твери выступит Русский Гитарный Квартет

«2ВАСАМОЛЕТА»

«2ва Самолёта», коллектив, оказавший на всех прогрессивных людей начала 90-х сильное влияние. Их музыка, выходившая за все мыслимые рамки, дарила людям чувство свободы и стирала все границы.

Ныне концерт группы - событие редкое, своего рода даже уникальное, так что пользуйтесь шансом присоединиться на чуть-чуть к прославленной эскадрилье, вспомнить молодость или открыть их для себя заново.

Их песням невозможно не подпевать, а ноги, как это ни банально, сами пускаются в пляс. И все посвящённые знают, что «подруга подкинула проблем». Ну и, конечно, любимый гимн архитекторов-дизайнеров - «будем чертить».

Клуб «BIG BEN»

14 сентября в 19.30.

Шоу под дождем «Между мной и тобой»

Театр танца «Искушение» (Санкт-Петербург) вновь привезет в Тверь шоу под дождем «Между мной и тобой».

Это история об отношениях, ярких чувствах и безумной любви. На сцене пред зрителем предстанет влюбленный мужчина, который расстался со своей возлюбленной. Он рассказывает, как ему было сложно, а порой невозможно понять ее поведение, ее «женскую логику». И вот теперь, казалось бы, он должен быть безмерно счастлив, но это не так. Во время монолога главный герой переосмысливает сложившуюся ситуацию и осознаёт, что совершил роковую ошибку. Он понимает, что до сих пор безумно любит ее и она ему дорога.

Каждая история, произнесенная со сцены, обыгрывается танцорами театра «Искушение». Каждый танец раскрывает характер, чувства и мысли актера.

В шоу представлено переплетение ярких музыкальных композиций и запоминающихся танцевальных номеров, а интерактивное общение с залом привносит в постановку еще больше жизни.

Кульминация шоу - обрушивающиеся на сцену потоки воды.

Дворец культуры «Металлист»

17 сентября в 19.00.

12+

Кульминация шоу - обрушивающиеся на сцену потоки воды. Фото: из архива Театра танца «Искушение»

ВЫСТАВКИ

«Герои романа «Война и мир» в иллюстрациях»

На выставке будут представлены подлинные иллюстрации Владимира Серова к роману Льва Толстого «Война и мир», а также предметы декоративно-прикладного искусства XIX века.

Открытие выставки 14 сентября в 16.00.

Музей Владимира Серова

Калининский район, п. Эммаус, д. 29.

Телефон 37-84-32.