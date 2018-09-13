Дом Туполева в Тверской области хотят снести, так как нет документов, подтверждающих, что авиаконструктор там бывал

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-13T15:27:14+03:00

Изменить размер текста: A A

На этой неделе мы рассказали, как в Кимрах решили снести дом, который давно уже у местных жителей ассоциируется с именем легендарного авиаконструктора, уроженца кимрской земли Андрея Туполева. Дом, естественно, старый. А задокументированных свидетельств того, что трижды герой соцтруда, лауреат Государственной премии, четырежды лауреат Сталинской премии, лауреат Ленинской премии и прочее, прочее, прочее лично проживал в этом доме, нет. Это и послужило местной администрации поводом включить постройку 1902 года в перечень ветхого жилья, подлежащего расселению.

- Дом по адресу: ул. Орджоникидзе, 10, был включен в первый этап адресной программы Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, - сообщает администрация города Кимры в ответ на запрос «КП»-Тверь». - Нет достоверных данных о его исторической ценности ни для нашего города, ни для региона, ни для страны. Дом расселен, его бывшие жильцы получили квартиры. При подготовке к участию в программе и по ее завершении мы не обладали и не обладаем документами, подтверждающими связь этого здания с именем Туполева.

Кроме родства с семейством Туполевых дом может похвастаться остатками затейливой деревянной резьбы на окнах Фото: Виктория Янкевич

Кстати, в этом году дом сносить не будут.

Как известно, великий авиаконструктор не оставил мемуаров, предпочитая больше делать, чем писать и говорить.

Туполевы были дворянами, хоть и небогатыми. Проживали в селе Пустомазово, которое ныне не сохранилось, а в1925 году советская власть лишила Туполевых поместья и семья была вынуждена переехать в Кимры. К тому времени Андрей Николаевич был уже заместителем начальника института по опытному цельнометаллическому самолётостроению и жил в Москве.

«КП»-Тверь» связалась с представителями концерна «Туполев», где сейчас трудится внук авиаконструктора. Действительно потомки не могут однозначно сказать, как часто Туполев бывал в родных краях. Но в Кимрах, это факт, жили сестра Андрея Николаевича и её семья.

- Старожилы рассказывают, что над Пустомазовом часто кружил самолет, - пишет краевед Юрий Крюков в книге «Загадка сельца Пустомазова, или Что случилось с родиной А.Н. Туполева». - Он (Туполев. - Ред.) прилетал каждый год. Облетит всю местность, посмотрит. Покатается по насту, подымется и опять улетит… Интересовала его местность здешняя. Конечно, он здесь родился.

- А с чего вы взяли, что Туполев бывал в этом доме? - спрашиваем мы жительницу Кимр Викторию Янкевич. Именно с её подачи стало известно о сносе дома Туполевых, она же занимается организацией турпоездок в Кимры.

- Разговаривала с местными жителями, они рассказали. А сестра Туполева жила здесь постоянно, - убеждена Виктория.

Хотели мы ещё поинтересоваться мнением Центра патриотического воспитания имени Туполева, организованного на базе Устиновской школы. Но в 1916 году школу закрыли и центр патриотического воспитания был передан администрации сельского поселения. С тех пор сайт не обновляется, а телефон центра безмолвствует. По крайней мере, в течение тех двух дней, что мы настойчиво пытались дозвониться...

Андрей Туполев стоял у истоков современной авиации, но на малой родине его память решили предать забвению Фото: Википедия

А так ли важно, как часто Туполев бывал в доме №10 по улице Орджоникидзе в Кимрах? Этот адрес прочно ассоциируется у местных жителей с его именем. Родовая усадьба не сохранилась, и старинный двухэтажный дом в Кимрах остаётся единственным напоминанием о том, какого великого человека породила кимрская земля.

Вряд ли можно назвать разумным желание кимрских управленцев уничтожить то небольшое наследие, которое дошло до нас через горнила революции, Великой Отечественной и развала СССР. Неужели не очевиден чиновникам туристический потенциал, который живёт в этом старом доме? Вот он - бери, развивай, привлекай инвестиции. Надо только следовать примеру своего великого земляка, который никогда не боялся неожиданных решений и не прятался от ответственности.