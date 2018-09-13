«Тверь Водоканал» не проводит коллективных поверок счетчиков

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-13T15:18:40+03:00

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ООО «Тверь Водоканал» не имеет к этим листовкам никакого отношения и советует собственникам следовать следующим рекомендациям.

Необходимо проверить документы на свои приборы учета, а именно технический паспорт или акт ввода счетчика в эксплуатацию. В них указан срок поверки, следить за ним - обязанность собственника. Нет необходимости поверять прибор учета до истечения срока. Стоит отметить, что коллективная поверка в доме целесообразна только в том случае, если все приборы устанавливались одновременно.

Недобросовестные организации убеждают жителей в необходимости заменить счетчик. Между тем зачастую этого не требуется, прибор достаточно поверить. Это в несколько раз дешевле замены, рыночная стоимость услуги колеблется от 600 до 800 рублей за один прибор учета. При этом поверка счетчиков осуществляется без демонтажа, в этом случае сохраняется целостность пломбы, следовательно, не потребуется вторичная опломбировка.

«Абоненты должны знать, что за поверкой могут обратиться в любую организацию, имеющую лицензию, по собственному выбору. Важное требование - она обязана иметь аттестат государственной аккредитации на поверку средств измерений и предоставлять заказчику акт выполненных работ. Результаты поверки должны быть удостоверены свидетельством о поверке с номером и сроком действия, подписанным руководителем организации и поверителем, а также в обязательном порядке знаком поверки, который представляет собой штамп или наклейку с условным изображением. Если этих документов нет, показания счетчика не могут быть приняты в расчет», - поясняет начальник инспекции водных ресурсов ООО «Тверь Водоканал» Сергей Тяпкин.

Тверской водоканал принимает заявки на поверку водосчетчиков своими подрядными организациями. Оставить заявку можно через кол-центр по телефонам: 62-01-02 и 48-11-00 или на электронный адрес help@tvervodokanal.ru, а также через мобильное приложение «Тверь Водоканал Услуги», которое можно бесплатно скачать на AppStore и GooglePlay.