Русского фермера из Франции приговорили в Тверской области к семи годам

СЕГОДНЯ 14:09 2018-09-13T14:08:48+03:00

Его звали граф Монте-Кристо, и теперь ему, как и графу, остаётся только ждать и надеяться

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История, закончившаяся для фермера Геннадия Попова серьезным тюремным сроком, началась в 2012 году, когда подозреваемый зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и встал на сельскохозяйственные рельсы.

Хотя нет, началась она значительно раньше, во Франции, куда он с семьёй переехал из Нижнего Новгорода в 2002 году. Тогда Геннадию предложили место директора в строительной компании в Марселе. И всё складывалось на удивление счастливо.

- Они были просто в восторге от этого города, - рассказывал «Комсомольской правде» брат Геннадия Андрей. - Взахлеб рассказывали о красоте моря, гор, о музеях и старинных замках. Особенно семья любила морские прогулки около знаменитого замка Иф. Геннадий рассказывал восьмилетней дочери удивительную историю его узника Эдмона Дантеса, несправедливо заключенного в эту мрачную тюрьму.

В тот день Геннадий с супругой поехали в аэропорт забрать посылку от родственников. В пути остановились перекусить. Геннадий пошёл заказывать обед, а жена поехала на заправку. А потом сожжённую машину с телом супруги нашли на закрытой частной территории. Геннадий Попов оказался главным подозреваемым. Его арестовали, а дочь отдали в приют.

О том, что им довелось пережить, лучше не вспоминать, и это достойно пера нового Дюма.

В общей сложности Геннадий пробыл в заключении пять лет, но добился-таки пересмотра дела и полного оправдания судом присяжных. Вот тогда-то он принял решение вернуться с дочерью в Россию. Да не просто вернуться, а заняться крестьянским трудом - фермерством, говоря по-современному.

Итак, Геннадий занялся фермерством в Фировском районе Тверской области, в деревне Жуково.

- Когда я впервые приехал сюда, увидел разрушенные коровники и заброшенные поля, которые не обрабатывались десятилетиями. Сейчас у меня сто коров, две тысячи гусей и уток, лошади, теплица на 500 кв. метров, два пруда, оборудованных для разведения рыбы. Вот и все мои сокровища, - рассказывал тогда «Комсомолке» Геннадий.

Попов, или «француз», как его прозвали местные жители, мечтал об ухоженных деревнях, в которых с комфортом, в достатке живут люди, готовые работать. Вот такой, казалось, мог быть финал у этой истории. Но нет. Дальше оказалось всё ещё жёстче. Хотя вначале представлялось радужным. Про «француза» писала пресса, снимались репортажи для разных телеканалов, большие начальники при случае на него кивали...

В какой-то момент Попов, желая получить поддержку от Центра развития агропромышленного комплекса Тверской области, подал документы, чтобы получить субсидии. В бумагах Попов указал сведения о предполагаемых объемах посевов, хотя, как выяснил позднее суд, использовать землю по назначению он и не думал. В итоге полученной от государства суммой в 636 100 рублей он распорядился по своему усмотрению.

На этом, опять же по заключению суда, Геннадий Попов решил не останавливаться. Фермер вновь обратился в то же самое ведомство, чтобы чиновники доначислили ему субсидии. Ставки на 1 га посевной площади выросли, и фермер решил не упускать эту возможность. В итоге фермеру перечислили еще 341 700 рублей, которые также ушли в никуда. Получил Попов субсидии и за «приобретенную» технику для занятия молочным скотоводством, которую он скорее видел только на картинках в Интернете. На этот раз из областного бюджета ему выдали еще 349 750 рублей, которые также были потрачены им не по назначению.

Еще 267 777 рублей субсидий мужчине выдали в качестве поддержки за покупку сельскохозяйственной техники. Всё, от роторных граблей до трактора, как решил суд, было закуплено только на бумаге.

Воспользовался Попов и помощью, которая предоставляется растениеводам. Мужчина собственноручно написал заявление, в котором указал объемы посевных площадей. В прилагаемых документах он рассказал и о проведении комплекса профилактических манипуляций с землей, итогах сева и многом другом. Поведал мужчина чиновникам и о своем плане на ближайший год, который, кстати, так планом и остался.

В итоге «француз» получил 519 700 рублей из местного бюджета и еще 855 400 рублей - из федерального. Когда до мужчины дошла информация об увеличении ставки субсидии, он не преминул воспользоваться шансом и пополнил свою копилку еще на 164 960 рублей. Затем Геннадий Попов ввязался в программу «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы». Для этого он создал бизнес-план, где расписал, что помимо 5 024 000 рублей бюджетных средств привлечет и другие денежные потоки. В итоге заявку мужчины рассматривать не стали из-за отсутствия одного из необходимых документов. Но это Попова не остановило и даже, похоже, раззадорило. В новой заявке он указал сумму бюджетного финансирования в 8 659 000 рублей. Правда, комиссия вновь не досчиталась нужной бумаги. Тогда фермер повторил попытку, указав сумму бюджетного финансирования в 9 300 000 рублей. И чиновники вновь не стали рассматривать заявку.

Но усердие Попова не знало границ. Мужчина внес коррективы в бизнес-план и план расходов, где заявил, что помимо 9 300 000 рублей государственных денег сможет привлечь еще 11 165 000 рублей своих и заемных. Он уверял, что готов построить на территории даже гостевые дома. И дали бы деньги, если бы проверяющие не выяснили, что фермер предоставил недостоверные сведения.

А далее возникло подозрение, что фермер мошенничает с субсидиями...

В итоге мужчину суд признал виновным в совершении пяти преступлений по статье 159 - мошенничество. Как сообщает пресс-служба Тверского областного суда, мужчинуприговорили к семи семи годам колонии общего режима. Кроме того, Минсельхоз хочет взыскать с мужчины 977 800 рублей. Иск ведомства находится на рассмотрении в суде. Кстати, фермер свою вину так и не признал и намерен обжаловать приговор.

Теперь Геннадию Попову остаётся только следовать совету графа Монте-Кристо: «Никогда не забывайте, что, пока не настанет день, когда господь отдернет пред человеком завесу будущего, вся человеческая мудрость будет заключена в двух словах: ждать и надеяться».