Парк Победы Твери отдан Горсаду

СЕГОДНЯ 19:30 2018-09-12T19:44:55+03:00

Пока в Парке Победы много неухоженных кустарников и зарослей, но практически нет лавочек. Надеемся, это не навсегда.

Теперь второй по популярности у горожан площадкой не будут управлять коммерсанты

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Разговоры о том, что Парк Победы забрали и вскоре передадут одной из муниципальных организаций идут с июля этого года, с тех самых пор, когда администрация города в одностороннем порядке расторгла концессионное соглашение с компанией ООО «Традиция». Напомним, концессионеры нарушили условия соглашения на реконструкцию недвижимого и движимого имущества, расположенного в парке Победы.

И вот, 12 сентября стало известно: Парк Победы отдали горсаду.

Кстати, с апреля этого года у горсада новый директор - Максим Рупанов. О нем известно, что до этой должности он отвечал за проведение многих массовых мероприятий города и региона. Так что Городской сад, а значит и его досуг, попал в руки знающего человека. Остается надеяться, что и любимый многими горожанами Парк Победы в скором времени тоже преобразится. И 9 мая уже следующего года в нем могут гулять и отдыхать горожане, чего не случилось в этом году.

Впрочем, о том, что появится на этой площадке, пока говорить рано.

- Действительно Парк Победы передан МУП "Городской сад", задача которого на сегодняшний день - заботиться о его чистоте и поддерживать в красивом виде, чего так и не смогли добиться прежние концессионеры. 24 августа в парке прошел первый субботник, следующий состоится уже 15 сентября, - уточнили "Комсомолке" в администрации города. - А вот о его наполнении действительно говорить рановато. В настоящее время этот вопрос решается, концепция - в стадии разработки. Возможно, в данном вопросе будет учитываться и общественное мнение.

Пока власти города обсуждают, появится ли в Парке Победы, скажем, Колесо обозрения или что-то другое, вопрос с другими аттракционами похоже уже решился. Уже известно, что Чешский луна-парк, который так любили прошлые концессионеры, больше базироваться там не будет. Доработает и уедет.

Надеемся, что о других изменениях в Парке Победы станет известно в ближайшее время.