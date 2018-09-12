Мощи Спиридона Тримифунтского в Твери: Храм закроется с последним паломником

СЕГОДНЯ 13:42 2018-09-12T13:44:49+03:00

Святыня уже побывала в нескольких городах России, в том числе в Туле Фото: Алексей ФОКИН

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Святого Спиридона Тримифунтского верующие почитают наравне с Николаем Чудотворцем и целителем Пантелеймоном. Шанс не ехать на остров Корфу, а поклониться в своем городе, предоставится тверичанам 15 сентября. Важно, что в Тверь святыню (которую почитает весь христианский мир) привозят впервые. Поклониться ей можно будет с 8.00 в Воскресенском кафедральном соборе (ул. Баррикадная, 1).

Накануне важной встречи в Твери прошла встреча, где прояснили многие детали.

ГДЕ МОЖНО ПОКЛОНИТЬСЯ

Святыня уже не раз была в России, но впервые она посетит сразу 12 городов России, среди которых и Тверь. Организаторы сообщают, ожидается много паломником. Только в Туле святыню посетило 38 тысяч человек, еще больше в Санкт-Петербурге...

- Если и Твери будет аналогичная ситуация, то успеют ли всех за один день принять?

- Храм закроется с последним паломником, как мы и говорили. Но разумно мы понимаем, что всю ночь люди стоять не будут. По прошлому опыту, предполагаем, к часу-двум ночи разойдутся по домам, - уточняет пресс-секретарь тверской епархии, священник Максим Мищенко.

- Если не успеете в Твери, то приезжайте к нам, в Старицу, - напоминает помощник наместника Старицкого Свято-Успенского мужского монастыря, священник Дионисий Коньков.

Действительно, на следующий день святыню переправят в старицкий монастырь, где уже все подготовлено к приезду верующих.

- Все входы и выходы мы проверили. Стоянки для автобусов тоже найти можно. Если не рядом с монастырем (там площадка вмещает 10-15 автобусов), то в любой точке города, откуда до монастыря пешком 5-7 минут.

Важно, что в Твери помогать паломникам будут волонтеры. Если вам понадобится информационная или консультационная помощь, то можно позвонить по телефону горячей линии: 75-03-03.

С какими просьбами идти к святому, рассказали на итоговой встречеФото: Ирина ТАРАСОВА

ВСЕ О СВЯТЫНЕ

Что касается самой святыни - десницы, то относительно ее существует несколько трактовок, как и когда она была отделена от всех мощей. Известно, что до 16 века святыня была в Ватикане, а в 1884 году ее вернули обратно на остров Корфу.

Согласно легенде, ковчег с правой рукой святого Спиридона помогает исцелять болезни, решать судебные споры, прекращать распри и дарует христианскую любовь. Также в народе к святому обращаются и со всеми жилищными проблемами, а в засуху просят у него дождя.

- Однако это неофициальное богословие, - напоминает священник Максим Мищенко. - Надо понимать, что святыня, как таковая, не объект механической передачи благодати. Приложился, это не значит получил свою "порцию". Прикладываясь, главное, надо сохранять веру в сердце. А значит и обращаться к святому с любыми прошениями.

Справка "КП"

Святитель Спиридон Тримифунтский - христианский святой, почитается в лике святителей как чудотворец. Святитель родился около 270 г. на Кипре. Он был современником святителя Николая Мирликийского и наряду с ним стал затем одним из самых почитаемых в мире христианских святых.

Святитель Спиридон имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых и совершал много других чудес. Вошел в историю христианства, доказав чудесным образом на Первом Вселенском соборе триединую сущность Бога.

Православные верующие чтят как помощника в умягчении сердец, прекращении распрей, даровании христианской любви.