2018-09-11T18:04:09+03:00
Общество

«Депутатский миллион»: Виталий Котов направил средства на поддержку детских садов, школ и ремонт дворов

«Комсомолка» расскажет, куда тратят деньги, выделяемые на реализацию предложений граждан, депутаты Тверской городской Думы
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Поддержка детских учреждений - первоочередная задача для тверских парламентариевПоддержка детских учреждений - первоочередная задача для тверских парламентариев
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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

- Образование, в том числе и дошкольное является приоритетной сферой не только для меня, но и для всех депутатов, - поделился с "Комсомолкой" Виталий Котов. - Поэтому, свой "депутатский миллион" я решил направить на поддержку детских садов и школ.

Оставшуюся часть средств решено было использовать, чтобы подготовить проектную документацию для ремонта дворовых

территорий.

Подробная калькуляция "депутатского миллиона" Виталия Котова.

200 тысяч рублей - разработка проектной документации для ремонта дворовых

территорий по адресам: ул. Веселова дома 28,30,32, ул. Хромова дом 7,

ул. Артюхиной дом 24 корп.5, ул. Паши – Савельевой дом 35 корп.4, ул.Седова дом 57.

100 тысяч рублей - замена оконных блоков в детском саду №45.

100 тысяч рублей - замена оконных блоков в детском саду №26.

100 тысяч рублей - замена оконных блоков в детском саду №130.

150 тысяч рублей - замена линолеума, покраска стен, замена

навесного потолка в дошкольном учреждении при школе №21.

350 тысяч рублей - ремонт в этой же школе холодного и горячего водоснабжения, замена оконных блоков, закупка стульев.

Виталий Котов грамотно распорядился "депутатским миллионом"

Виталий Котов грамотно распорядился "депутатским миллионом"

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.

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