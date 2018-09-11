«Депутатский миллион»: Виталий Котов направил средства на поддержку детских садов, школ и ремонт дворов

СЕГОДНЯ 17:25 2018-09-11T18:04:09+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

- Образование, в том числе и дошкольное является приоритетной сферой не только для меня, но и для всех депутатов, - поделился с "Комсомолкой" Виталий Котов. - Поэтому, свой "депутатский миллион" я решил направить на поддержку детских садов и школ.

Оставшуюся часть средств решено было использовать, чтобы подготовить проектную документацию для ремонта дворовых

территорий.

Подробная калькуляция "депутатского миллиона" Виталия Котова.

200 тысяч рублей - разработка проектной документации для ремонта дворовых

территорий по адресам: ул. Веселова дома 28,30,32, ул. Хромова дом 7,

ул. Артюхиной дом 24 корп.5, ул. Паши – Савельевой дом 35 корп.4, ул.Седова дом 57.

100 тысяч рублей - замена оконных блоков в детском саду №45.

100 тысяч рублей - замена оконных блоков в детском саду №26.

100 тысяч рублей - замена оконных блоков в детском саду №130.

150 тысяч рублей - замена линолеума, покраска стен, замена

навесного потолка в дошкольном учреждении при школе №21.

350 тысяч рублей - ремонт в этой же школе холодного и горячего водоснабжения, замена оконных блоков, закупка стульев.

Виталий Котов грамотно распорядился "депутатским миллионом"

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.