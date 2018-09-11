СЕГОДНЯ 18:02 2018-09-11T18:04:09+03:00

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Знаете ли вы, что у торфа есть своя температура, как, например, у человека? Если нормальная, то человек здоров, ну а если повышенная, то нужно лечиться. Так же и с торфом. Впрочем, обо всём по порядку.

Прошедший август выдался и теплым, и скупым на дожди. В последний месяц лета в Тверской области выпало лишь 25 мм осадков из положенных 76 мм. С началом сентября природная аномалия продолжилась.

Дефицит дождей не только снижает урожай у садоводов-огородников, но и повышает риск возникновения лесных пожаров. Особенно актуален этот вопрос для Тверской области, на территории которой находятся огромные залежи торфа.

Корреспондент «КП»-Тверь» отправился вместе с огнеборцами в поселок Орша, вблизи которого вгрызлось в недра одно из крупнейших залежей полезного ископаемого.

По пути к оршинскому месторождению торфа на глаза вдруг попадается дорожный знак, возвещающий о том, что на трассе возможно задымление. Но дымом даже и не пахнет, сейчас все спокойно. Однако достаточно вернуться в недалекое прошлое, чтобы понять, какие неудобства может доставить горящее природное богатство.

В 2010 и 2014 году жители Тверской и соседних областей изнывали от едкого дыма. Горели десятки гектаров торфяников, к тушению были привлечены сотни спасателей и десятки единиц техники не только из Твери, но и из соседних регионов.

Сейчас за пожароопасной обстановкой следят практически круглосуточно.

Чтобы добраться до оршинского месторождения торфа, пришлось сменить привычную «Газель» на вездеход «БОБР». Поездка внутри тезки животного с большими зубами оказалась похожа на легкую тренировку. То и дело приходилось хвататься рукой за поручень и балансировать телом так, чтобы вдруг не проверить головой на прочность металлический корпус вездехода.

Чем ближе мы подбирались к месту назначения, тем больше внутри салона становилось черной торфяной пыли, которая то и дело заставляла дышать сквозь зубы.

Добавляли взвеси и многочисленные КамАЗы с торфоразработок, которые проносились мимо с полными кузовами полезного ископаемого.

Делаем остановку и выпрыгиваем из вездехода. Ноги тут же погрузились по щиколотки в торф. Сотрудник МЧС берет в руки щуп размером с рослого человека и втыкает его на метр в пропитанный торфом грунт. Это специальный термометр. Буквально через мгновение на маленьком экране высвечивается цифра + 25 градусов.

- Опасность возгорания возникает, когда торф разогревается до +50 градусов, - говорит временно исполняющий обязанности начальника специализированной пожарно-спасательной части Руслан Балякин. - В естественных условиях такое развитие событий маловероятно. В большинстве случаев пожары вспыхивают из-за банального человеческого фактора.

В этот момент хмурое небо выдавило из себя несколько капель влаги, и вновь наступила сушь.

- Самое сложное в тушении торфяных пожаров - это отсутствие водоисточников. Чтобы справиться с возгоранием, воду приходится доставлять на спецтехнике или использовать насосные станции, - продолжил майор внутренней службы Балякин.

Чтобы уследить за подотчетной территорией, огнеборцы ежедневно исследуют вблизи поселка Орша два маршрута, протяженность каждого достигает 40 км. Следят за опасной территорией не только с земли, но и с воздуха. Для отслеживания активно используются дроны и космические аппараты. Последние делают снимки, благодаря которым можно найти точки возгорания в самых труднодоступных местах.

В Тверской области есть еще несколько торфяных месторождений, которым сотрудники МЧС уделяют особое внимание. В их число попали территории, находящиеся вблизи поселков Изоплит и Новозавидово, а также города Конаково.

На том и закончился наш рейд, а дождь так и не пошёл... Будьте осторожны с огнём!

Без дронов в такой работе сотрудникам МЧС не обойтисьФото: Альберт БОЙКОВ

Температура не вышла за пределы нормыФото: Альберт БОЙКОВ