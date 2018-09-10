В Тверской области на выборах голосовал лишь каждый четвёртый избиратель

СЕГОДНЯ 16:15 2018-09-10T16:42:42+03:00

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В воскресенье, 9 сентября, в Тверской области прошел Единый день голосования. Во время выборов граждане выбирали как депутатов местного уровня, так и представителя региона в Государственной думе по Заволжскому 180-му избирательному округу. В течение дня состоялось 211 различных избирательных кампаний, а обладающие правом голоса люди могли выразить своё мнение в течение 12 часов. 955 избирательных участков работали с 08:00 до 20:00. Не голосовали 9 сентября лишь жители Кимр, Калязинского района, Московского, Пролетарского и Центрального районов Твери. Хотя, если смотреть на итоговые цифры, к ним присоединились ещё 76% избирателей области.

Утром 10 сентября в областном избиркоме состоялась пресс-конференция, которая была посвящена итогам прошедших выборов. Но собравшихся журналистов интересовали итоги выборов депутата Государственной думы, которые состоялись, потому что ещё 3 октября этого года Владимир Васильев сдал свой мандат после назначения на должность исполняющего обязанности главы Республики Дагестан. До вчерашнего дня его бывшее место работы было вакантно, но сейчас всё изменилось.

На данный момент итоги голосования выглядят следующим образом (по количеству голосов):

Веремеенко («Единая Россия») - 36,21%

Соловьёв (КПРФ) - 20,82%

Булатов (ЛДПР) - 12,03%

Юровский («Справедливая Россия») - 10,36%

Гришин («Партия Пенсионеров») - 8,9%

Клеймёнов («Коммунисты России») - 7,13%.

Общая явка по всей Тверской области на дополнительных выборах депутатов Государственной думы составила 23,7%. Что касается Твери, то здесь свои политические предпочтения решились выразить лишь 11,5% избирателей от общего числа внесённых в списки.

Состоялись и выборы депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов. В ходе 11 избирательных кампаний разыгрывались 177 депутатских мандатов, за которые боролись 567 кандидатов.

Вот как проголосовали в муниципалитетах:

- «Единая Россия» - 111 мандатов

- Самовыдвиженцы - 31 мандат

- КПРФ - 21 мандат

- ЛДПР - 8 мандатов

- «Справедливая Россия» - 3

- «Партия Роста», «Партия пенсионеров» и «Коммунисты России» - по 1 мандату каждая.

Прошло 199 кампаний и по выбору депутатов представительных органов городских и сельских поселений. Здесь вакансий было аж 1794, и за них боролись 2879 кандидатов. По предварительным итогам, 1283 мандата получили представители «Единой России», 388 - самовыдвиженцы, 65 - КПРФ, 26 - ЛДПР, 11 - «Справедливая Россия» и четыре у представителей других партий.

Что касается самой явки, то в Единый день голосования в Тверской области она составила 23,94 %, или 183 497 человек, от общего числа граждан, включенных в списки.

До дня голосования в избирательную комиссию Тверской области поступило около 160 обращений, а 9 сентября порядка 30. Интересно, что зачастую жители столицы Верхневолжья интересовались, где можно проголосовать за депутата Государственной думы. Особенно отличились жители Центрального района города, которые в выборах не участвовали.

Что касается прозрачности выборов, то с 212 избирательных участков велась прямая трансляция. Любой желающий мог посмотреть, как работают избирательные участковые комиссии. Кроме того, все 955 протоколов были изготовлены с QR-кодом, что позволило достаточно оперативно обработать данные голосования.

Помимо высоких технологий следили за легитимностью выборов и представители Общественной палаты Тверской области. На избирательных участках присутствовали более двух тысяч наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. В течение дня ни с избирательных участков, ни из помещений для голосования не удалили ни одного человека.

- Избирательная комиссия Тверской области считает, что выборы прошли спокойно, в штатном режиме, в конкурентной борьбе между кандидатами и политическими партиями. Со стороны избирательных комиссий были максимальная открытость и гласность, - подвела черту глава Избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.