2018-09-07T10:45:18+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» устанавливает новые насосы на Тверецком водозаборе

Специалисты ООО «Тверь Водоканал»продолжают работы по обновлению оборудования на насосной станции второго подъема Тверецкого водозабора, которая обеспечивает подачу подготовленной воды в город.
Алина ПЕТРОВА
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Работы по обновлению оборудования на насосной станции второго подъема Тверецкого водозабораРаботы по обновлению оборудования на насосной станции второго подъема Тверецкого водозабора
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В рамках производственной программы 2018 года два насоса из шести капитально отремонтированы, три агрегата и электродвигатели к нимменяютсяна новые.

Сейчас идут работы по установке последнего насоса.Он способен работать в широком диапазоне - от 1500 до 4500 кубометров в час, в зависимости от потребности в конкретное время. Кроме того, его мощности будет достаточно, чтобы обеспечить весь город необходимым объемом воды за исключением пиков потребления.

«Новые агрегаты более производительные, они позволят лучше проходить пиковые нагрузки за счет более высокого КПД и обеспечат необходимое давление воды на удаленных участках водопроводной сети даже в часы максимального разбора воды. В остальное время достаточно будет использовать один насос, что даст существенную экономию электроэнергии», - говорит и.о. генерального директора ООО «Тверь Водоканал» Василий Петухов.

Вес такого насоса составляет около 4 тонн, еще почти 3 тонны весит электродвигатель к нему. Их установка, монтаж и наладка занимают до трех недель, затем новый насос заработает в штатном режиме.

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