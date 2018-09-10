Плюс один и 70 процентов в команде Игоря Рудени

СЕГОДНЯ 17:48 2018-09-10T17:49:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Игорь Руденя и Сергей Веремеенко, который 9 сентября был избран депутатом Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу, прокомментировали итоги Единого дня голосования в Тверской области.

Результаты оказались более чем успешными. «Единая Россия» одержала тройную победу. «Партия власти» взяла большинство на всех трех уровнях выборов и, благодаря поддержке жителей области, получает более 70% всех мандатов в представительных органах власти муниципальных районов и городских округов, а также городских и сельских поселений Верхневолжья, где 9 сентября состоялось голосование. Успешной следует признать и победу Сергея Веремеенко, который становится депутатом федерального парламента, получив поддержку 36,21% избирателей. Отрыв от ближайшего соперника – более 15%. Кстати, во всех округах, где на довыборы в Госдуму в этом году выдвинуты кандидаты «Единой России», они были избраны в минувшее воскресенье.

«Это говорит о высоком уровне доверия нашего населения к партии. Он должен быть подтвержден реальным выполнением тех обещаний и обязательств, которые мы на себя брали во время избирательной кампании, во время встреч с жителями», – сказал Игорь Руденя, отвечая на вопрос журналистов.

О выполнении обещаний как раз и шла речь перед разговором с прессой. Губернатор в понедельник провел встречу с Сергеем Веремеенко, поздравил его с избранием и обсудил круг задач, которые предстоит решать депутату от Тверской области в нижней палате парламента.

«Вы одержали убедительную победу на выборах. Для нас главной задачей была легитимность и открытость избирательной кампании. В Государственной думе вам предстоит отстаивать интересы избирателей Заволжского одномандатного округа. Мы со своей стороны окажем всю необходимую поддержку», – отметил Игорь Руденя.

Среди задач, требующих депутатского влияния на федеральном уровне – развитие крупных инфраструктурных объектов: строительство Западного моста, детской областной больницы, школ и детских садов, развитие дорожного и сельского хозяйства, здравоохранения.

А есть еще и наказы избирателей. Сергей Веремеенко активно встречался с жителями на территории своего округа. Известно, что он провел более 220 встреч в городах и районах области, в том числе в малонаселенных деревнях. Запомнилась и мощная информационная кампания кандидата от «Единой России», что позволило одержать победу в столице региона, Заволжском районе Твери.

«В процессе общения с избирателями удалось узнать много нового. Считаю, что для работы в Государственной Думе я вооружен теми наказами, пожеланиями, что нужно сделать в области. Осталось все это систематизировать и выполнить. Часть задач решим в ближайшее время, над более сложными – такими, как привлечение инвестиций и федеральных средств поддержки – придется поработать», – подчеркнул Сергей Веремеенко.

Стоит отметить, что прошедшая кампания обошлась без скандалов и конфликтов – прозрачность была обеспечена на всех этапах избирательного процесса, от выдвижения кандидатов до подведения итогов голосования. Об этом на пресс-конференции для тверских СМИ говорила и председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

«Выборы в Тверской области прошли спокойно, в штатном режиме, в конкурентной борьбе между кандидатами и политическими партиями», – сказала она.

Победа Сергея Веремеенко – это, прежде всего, уверенная победа партии «Единая Россия», которая провела большую работу в ходе избирательной кампании. Ключевую роль в победе Веремеенко также сыграла подчеркнутая преемственность кандидата от «Единой России» с экс-депутатом Владимиром Васильевым.

«Безусловно, такая преемственность есть, – подтвердил Сергей Веремеенко. Трудиться на том же участке, где работал Владимир Абдуалиевич и почетно, и ответственно. Постараюсь не подвести и его, и своих избирателей».

После победы «Единой России» 9 сентября, можно говорить об окончании формирования единой управленческой команды губернатора Тверской области Игоря Рудени, к которой присоединяется Сергей Веремеенко.