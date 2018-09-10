2018-09-10T17:43:33+03:00
Общество

«Депутатский миллион»: Светлана Козлова оказала финансовую поддержку спортивным и общеобразовательным школам

«Комсомолка» расскажет, куда тратят деньги, выделяемые на реализацию предложений граждан, депутаты Тверской городской Думы
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Светлана Козлова уже много лет активно занимается общественной деятельностьюСветлана Козлова уже много лет активно занимается общественной деятельностьюФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Светлана Козлова активно участвовала в общественной жизни Твери ещё задолго до того, как стала депутатом Тверской городской Думы. Как руководитель общественной организации инвалидов-колясочников «Кристалл» она немало сделала для того, чтобы столица Верхневолжья продвинулась по пути формирования комфортной и доступной городской среды. Войдя в новый состав Думы, Светлана получила новые возможности, теперь у неё есть «депутатский миллион», и она им достойно распорядилась.

- Конечно, в первую очередь мы с коллегами оказываем поддержку учреждениям образования и спорта, - рассказала «Комсомолке» Светлана Козлова. - Подрастающее поколение нуждается во внимании, подросткам необходим организованный досуг, который должны обеспечить мы, взрослые. А без развитой школьной инфраструктуры, без хорошего оснащения спортивных секций невозможна плодотворная работа по воспитанию достойной смены.

Итак, часть средств Светлана направила на благоустройство территории школы № 31. Там отремонтировали дорожки, разбили спортпарк, установили новое освещение.

В школе № 1 оборудовали кабинет труда.

В спортивной сфере депутатскую поддержку получили спорткомплекс «Пролетарка» и СДЮШОР «Лидер». В первом отремонтировали зал бокса, во второй закупили спортинвентарь.

- Сейчас я активно собираю заявки, хотелось бы на следующий год поддержать проекты, облегчающие жизнь маломобильным группам населения, - поделилась Светлана планами на будущее.

В качестве депутата, Светлана особое внимание уделяет вопросу образования

В качестве депутата, Светлана особое внимание уделяет вопросу образования

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено перечислять средства конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.

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