Сергей Веремеенко лидирует в гонке за кресло депутата Госдумы

СЕГОДНЯ 09:29 2018-09-10T09:32:39+03:00

Ближайший конкурент отстал от него более чем на 15%

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Избирательная комиссия Тверской области сообщает о том, что за кандидата в депутаты Государственной думы Сергея Веремеенко отдали голос 36,26% избирателей. Эти цифры были известны в 06:00, когда удалось проанализировать 99,85 бюллетеней.

Напомним, что за представителя Верхневолжья в федеральном центре могли голосовать только граждане относящиеся к Заволжскому избирательному округу №180.

Ближайшие преследователи довольно сильно отстали от Веремеенко.

Представитель КПРФ Вадим Соловьев набрал 20,87%, а замкнул тройку с 12,03% кандидат от ЛДПР Леонид Булатов.

За ними следуют Сергей Юровский («Справедливая Россия») - 10,85%, Александр Гришин - 9,29% и Илья Клейменов («Коммунисты России») – 7,45%.

Всего же явка избирателей на выборах депутата Госдумы составила 24,3%.

Победа Сергея Веремеенко, это прежде всего триумф партии «Единая Россия», которая в очередной раз доказала свою лидирующую роль в политической жизни не только региона, но и страны.

Ключевую роль в победе кандидата сыграла четкая работа единой управленческой команды региона, а также не раз подчеркнутая преемственность с экс-депутатом Владимиром Васильевым.

Активно работал будущий депутат Госдумы Сергей Веремеенко и с гражданами. По информации его избирательного штаба, кандидат провел более 220 встреч не только в городах и районах области, но и в малонаселенных деревнях.

Стоит напомнить, что депутатский мандат в федеральном парламента оказался свободным после назначения Владимира Васильева и.о. главы Республики Дагестан в октябре прошлого года. Кстати, вчера же депутаты парламенты Дагестана большинством голосов избрали Владимира Васильева новым главой.