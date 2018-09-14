2018-09-14T14:17:30+03:00
Общество

Марафонец, который пересекал Тверскую область на пути к Эльбрусу, продолжает собирать деньги для больных детей

Теперь ему в этом помогает котёнок и обретённая в путешествии жена
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Евгений нашел Мурлыку на заправке Фото: vk.com (со страницы героя публикации)Евгений нашел Мурлыку на заправке Фото: vk.com (со страницы героя публикации)
Изменить размер текста:

В конце мая текущего года «КП»-Тверь» писала о Евгении Кутузове, марафонце-благотворителе, который собирал деньги для ребят, больных ДЦП. Житель Санкт-Петербурга познакомился с тремя детьми, больными ДЦП, и так проникся их историями, что решил им помочь. Сначала петербуржец собирал деньги на реабилитацию ребят среди своих друзей и знакомых, однако вскоре понял, что нужную сумму собрать просто нереально. Речь шла о 2 500 000 рублей.

В итоге молодой человек пришел к выводу, что, только придав истории массовость, есть шанс собрать необходимую сумму.

Тогда Евгений Кутузов накопил 50 тысяч рублей и в начале мая отправился пешим ходом и бегом из Северной столицы к Эльбрусу - самой высокой горной вершине Европы и России. Тогда-то он и пересёк Тверскую область.

Спустя три месяца марафонец был у подножия Эльбруса.

За 2500 км благотворитель чего только не пережил. Он обгорал на солнце, мок под дождём и даже был ограблен в Ленинградской области. Несмотря на все трудности, Евгений все-таки сумел достичь промежуточного успеха. Марафонец привлек внимание общественности к своим подопечным и сумел собрать для них чуть больше 1 000 000 рублей.

- Миллион рублей - очень здорово, но мы собрали только половину от необходимой суммы. Лечение и профилактика ДЦП - это очень затратный денежный процесс, - рассказывает Евгений.

Но марафонец верит, что необходимую сумму ему все-таки удастся собрать.

Удивительно, но благотворителю помогает котёнок. Кошечку Евгений нашел на границе Воронежской и Ростовской областей.

- Она сидела около одной из заправок. Видимо, хозяева выкинули животное из машины и отправились дальше. Откровенно говоря, я сначала прошел мимо котенка, но потом зашел на заправку и купил для него сосиску, - поведал марафонец.

После неожиданного знакомства Евгений понял, что не может бросить животное на произвол судьбы, и взял котенка с собой. Вместе с Мурлыкой, так назвал благотворитель свою живую находку, они прошли около тысячи километров.

- Как только в ленте новостей у нас начала появляться Мурлыка, количество просмотров в соцсетях сразу увеличилось. Вместе с этим люди стали и чаще жертвовать деньги. Начали интересоваться моей историей и историей котенка. Так, шаг за шагом они узнавали, зачем вообще я все это затеял, - рассказывает Евгений.

Вместе с марафонцем котенок добрался до поселка Терскол Эльбрусского района. Там марафонец временно расстался с Мурлыкой, а сам начал штурмовать горную вершину. В итоге марафонец вместе с инструктором добрался до высоты 4 800 метров (максимальная высота Эльбруса 5 642 метра).

Евгений рассказывает, что путешествие стало переломным моментом и для него лично.

- За месяц до старта путешествия я познакомился с девушкой. Мы так понравились друг другу, что она приезжала в некоторые города, которые я пробегал. В Туле я ей сделал предложение, - делится своими эмоциями марафонец.

21 сентября Евгений прибудет в Санкт-Петербург, где его ждут два важных дела. Марафонец продолжит сбор денег для ребят и подаст с девушкой заявление в загс.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чудо-женщина из Новосибирска, якобы спасшая студентку от грабителей: Меня попросили выдумать эту историю, и даже шоколадку не дали
Дама, которой накануне восхищалась вся Россия, призналась журналисту «КП», что лишь озвучила чужой сценарий для раскрутки паблика в соцсетях
Новости 24
33-летний мужчина пропал в Тверской области
Разводов в Тверской области стало меньше
Житель Тверской области чудом не погиб в пожаре
Заморозки ожидаются в отдельных районах Тверской области
Телефонных мошенников осудят за кражу денег с банковских карт у жителей Тверской области
Легковушка протаранила пешеходное ограждение и вылетела на тротуар возле Южного моста в Твери
Новый стоматологический кабинет открылся в микрорайоне "Юность" в Твери
Полицейские задержали 23-летнего "закладчика" в Твери
Пьяный водитель мопеда врезался в дом в Тверской области
Восьмилетний мальчик пострадал при столкновении иномарки и маршрутки в Твери
Субсидии на жильё получили более 1500 молодых семей Тверской области
Пожилая женщина погибла во время пожара в квартире в Тверской области
Водитель джипа насмерть сбил пешехода в Тверской области
Освобожден от должности глава отделения Пенсионного фонда в Тверской области
В Тверской области продолжает рости оптовая стоимость бензина
Губернатор Тверской области назначил нового заместителя председателя Правительства региона
Масштабный субботник пройдет на 17 территориях в Твери