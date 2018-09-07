2018-09-07T15:58:41+03:00
Политика

Игорь Руденя уверенно сохраняет третье место по ЦФО в рейтинге губернаторов

Данные за август 2018 года представила «Медиалогия»
Ирина ТАРАСОВА
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Лидирующие позиции глава региона разделил с мэром Москвы и губернатором Московской области. Фото: пресс-служба правительства Тверской областиЛидирующие позиции глава региона разделил с мэром Москвы и губернатором Московской области. Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Очередной рейтинг, подготовленный компанией «Медиалогия», показывает, что губернатор Тверской области Игорь Руденя уверенно сохраняет лидирующие позиции среди глав субъектов Центрального федерального округа.

Согласно мониторингу публикаций в СМИ и соцсетях, чем и занимается «Медиалогия», в рейтинге глав регионов ЦФО Игорь Руденя стоит на 3-м месте рядом с мэром Москвы Сергеем Собяниным (1-е место) и губернатором Московской области Андреем Воробьевым (2-е место).

Следом за Руденей на четвёртой позиции, но с огромным отставанием стоит губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

В общефедеральном же списке глав субъектов Федерации Игорь Руденя значится на высокой 18-й позиции.

«Медиалогия» сообщает, что немаловажную роль в укреплении позиций сыграла встреча Игоря Рудени с врио главы Республики Дагестан Владимиром Васильевым в Твери и обсуждение расширения сотрудничества между Тверской областью и Дагестаном в сфере промышленности, АПК и культуры.

Вторым поводом, чаще всего цитируемым СМИ, стало посещение полпредом Президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым и Игорем Руденей Тверского вагонзавода, где оба приняли участие в дискуссии на тему «СМИ как инструмент развития территорий» на фестивале телерадиокомпаний ЦФО.

Не ушло от внимания «Медиалогии» и высказывание губернатора Тверской области о том, что все получающие региональную литературную награду имени Николая Гумилева «должны воспевать человека труда и популяризировать традиционные ценности».

Напомним, «Медиалогия» была основана в 2003 году. На сегодняшний день является лидером в мониторинге и анализе СМИ. Продуктами «Медиалогии» пользуются ведущие коммерческие компании, государственные министерства и ведомства, а также региональные администрации.

«Медиалогия» автоматически обрабатывает 500 000 сообщений СМИ и 50 000 000 сообщений соцмедиа в сутки.

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