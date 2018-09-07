Полицейские Тверской области получили 67 новых служебных машин

СЕГОДНЯ 13:06 2018-09-07T13:18:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 7 сентября, полицейские Верхневолжья получили в пользование 67 новых служебных автомобилей. Техника была приобретена в рамках госпрограммы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017-2022 годы. Вручал её полицейским глава региона Игорь Руденя.

В торжественной церемонии также принимали участие председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, начальник областного Управления МВД России Владимир Андреев, а также председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Сергей Веремеенко.

Сотрудники ГИБДД получили ключи от 35 автомобилей «Lada Granta», «Renault Logan», «Skoda Octavia» и «Renault Duster». Транспортные средства оборудованы и всеми необходимыми для работы гаджетами. Внутри машин есть и алкотестеры, и измерители светового коэффициента пропускания автомобильных стекол. На закупку автомобилей и оборудования из регионального бюджета было направлено 31,1 млн рублей.

- Техническая оснащённость подразделений органов внутренних дел региона обеспечивает мобильность и эффективность их работы. Сегодня задачи по повышению безопасности дорожного движения и обеспечению правопорядка, которые поставил Президент России Владимир Путин, исполняются на территории Тверской области в полной мере. Важно, что у населения существенно вырос уровень доверия к сотрудникам правоохранительных органов, — отметил Игорь Руденя.

Вручили ключи от 32 новых автомобилей «Chevrolet Niva» и участковым. Спецмашины оборудованы громкоговорящими установками и видеорегистраторами. Подготовленные к работа автомобили так же были приобретены на средства регионального бюджета. Покупка и полная начинка полицейских спецмашин обошлась казне в 26,3 млн рублей. После торжественной церемонии, автомобили разъехались по 36 районам Верхневолжья.

- Площадь Тверской области – свыше 80 тысяч квадратных километров. Когда у людей возникает какая-либо проблема, происшествие, хочется, чтобы полицейский приехал как можно быстрее и помог, защитил. Важно, что руководство региона уделяет большое внимание обеспечению безопасности в муниципалитетах, повышению качества работы органов внутренних дел, — сказал Сергей Веремеенко.

В настоящее время в Тверской области общественный порядок охраняют 433 участковых, а 164 из них трудятся в сельской местности. Общая же численность сотрудников ГИБДД достигла отметки в 675 человек.