2018-09-06T14:14:26+03:00
Общество

В Твери полным ходом идёт ремонт дорог, тротуаров и мостов

Инспекционную поездку по объектам провел Глава Твери Алексей Огоньков
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Ремонт идёт полным ходомРемонт идёт полным ходом
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В Твери продолжается кампания по текущему ремонту улично-дорожной сети. Работы на 11 из 17 объектов уже завершены, еще два участка находятся в высокой степени готовности. 5 сентября инспекционную поездку по объектам провел Глава Твери Алексей Огоньков.

На ремонт 17 автодорог местного значения в этом году выделено порядка 150 млн рублей – большая часть средств направлена на эти цели из регионального бюджета. Одна из наиболее значимых точек областной столицы, где в этом году выполнен значительный объем работ, – это мост через реку Тверца в створе улицы Красина. В настоящее время работы на объекте завершены. Глава Твери поставил перед департаментом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта задачу оперативно выполнить восстановление пешеходного ограждения и нанести разметку на дорожное полотно. А также провести работы по обустройству зеленой зоны.

Помимо ремонта дорог и мостов в этом году в городе приводят в порядок тротуары. В числе таких объектов – пешеходная инфраструктура на улице Горького. По словам главы администрации Заволжского района Дмитрия Синягина, этот тротуар был одним из самых проблемных в Заволжье. Сейчас, когда ремонт завершен, ситуация изменилась. Кроме того, на остановке «Петербургская застава» установлены новые остановочные комплексы.

Погода пока благоприятствует дорожникам

Погода пока благоприятствует дорожникам

На участках Смоленского переулка и Волоколамского проспекта, от улицы Вагжанова до проспекта Победы, работы сейчас в активной фазе. Предварительно потребовалось проведение мероприятий по ремонту горловин колодцев. В настоящее время подрядная организация укладывает щебёночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), хорошо зарекомендовавший себя по прошлогоднему ремонту центральных магистралей.

– Главное, на что мы обращаем внимание в ходе проведения работ и при их приемке, – это качество материалов и соблюдение всех нормативов и технологий, – прокомментировал по итогам поездки Глава Твери Алексей Огоньков. – Ремонтная кампания реализуется в штатном режиме, большая часть объектов уже завершена. Параллельно мы верстаем бюджет следующего года и строим планы на перспективу, в том числе, и по отрасли дорожного хозяйства. Рассчитываем, что объемы ремонта будут наращиваться. В обязательном порядке продолжим приводить в порядок тротуары и инфраструктурные объекты.

Глава Твери Алексей Огоньков (в центре) проверил ход работ

Глава Твери Алексей Огоньков (в центре) проверил ход работ

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