Более пяти тысяч энергетиков поучаствуют в масштабных учениях в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-13T16:49:31+03:00

За три месяца они расчистят более 6,5 га просек и реконструируют 530 км линий электропередач

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В четверг, 13 сентября, в Твери проходит совместное заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО, а также субъектов электроэнергетики, на котором обсуждается ход подготовки к приближающемуся осенне-зимнему периоду. Участие в мероприятии принимают губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, а также руководители крупнейших энергокомпаний России и представители всех регионов ЦФО.

- В целом субъекты электроэнергетики прошли максимум нагрузок в 2017-2018 годах в штатном режиме. Была обеспечена надежная работа электростанций и сетевого комплекса. Главная задача на ближайшее время - обеспечение дальнейшей положительной динамики в этом направлении, - высказался Андрей Черезов.

Губернатор Игорь Руденя в свою очередь выразил мнение, что готовность объектов энергетики к осенне-зимнему периоду, а также обеспечение устойчивого электроснабжения потребителей и модернизации энергосетевого комплекса являются приоритетными для правительства Тверской области.

- Буквально через несколько дней в нашем регионе начнутся масштабные учения по расчистке, расширению просек. Мы рассчитываем выйти на совершенно новый технологический уровень энергосистемы Тверского региона и надеемся, что учения будут содействовать достижению результата, - отметил Игорь Руденя.

Кроме того, глава региона отметил, что только в Тверской области и Республике Дагестан проходят подобные учения. В дальнейшей перспективе специалисты будут готовы поделиться своим опытом с другими регионами.

Уже 22 сентября в Тверской области начнутся масштабные учения, в которых примут участие более пяти тысяч специалистов, а также будет задействовано порядка 800 единиц техники. По сведениям пресс-службы регионального правительства, в течение трех месяцев будет расчищено более 6,5 тысяч гектаров просек и реконструировано около 530 км воздушных линий. Профилактические работы позволят снизить количество аварий на сетях, а также свести к минимуму риски перебоев в электроснабжении.