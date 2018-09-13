2018-09-13T16:49:31+03:00
Общество

Более пяти тысяч энергетиков поучаствуют в масштабных учениях в Тверской области

За три месяца они расчистят более 6,5 га просек и реконструируют 530 км линий электропередач
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Губернатор Игорь Руденя и замминистра Андрей Черезов обсудили вопросы сотрудничества Фото: ПТОГубернатор Игорь Руденя и замминистра Андрей Черезов обсудили вопросы сотрудничества Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В четверг, 13 сентября, в Твери проходит совместное заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО, а также субъектов электроэнергетики, на котором обсуждается ход подготовки к приближающемуся осенне-зимнему периоду. Участие в мероприятии принимают губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, а также руководители крупнейших энергокомпаний России и представители всех регионов ЦФО.

- В целом субъекты электроэнергетики прошли максимум нагрузок в 2017-2018 годах в штатном режиме. Была обеспечена надежная работа электростанций и сетевого комплекса. Главная задача на ближайшее время - обеспечение дальнейшей положительной динамики в этом направлении, - высказался Андрей Черезов.

Губернатор Игорь Руденя в свою очередь выразил мнение, что готовность объектов энергетики к осенне-зимнему периоду, а также обеспечение устойчивого электроснабжения потребителей и модернизации энергосетевого комплекса являются приоритетными для правительства Тверской области.

- Буквально через несколько дней в нашем регионе начнутся масштабные учения по расчистке, расширению просек. Мы рассчитываем выйти на совершенно новый технологический уровень энергосистемы Тверского региона и надеемся, что учения будут содействовать достижению результата, - отметил Игорь Руденя.

Кроме того, глава региона отметил, что только в Тверской области и Республике Дагестан проходят подобные учения. В дальнейшей перспективе специалисты будут готовы поделиться своим опытом с другими регионами.

Уже 22 сентября в Тверской области начнутся масштабные учения, в которых примут участие более пяти тысяч специалистов, а также будет задействовано порядка 800 единиц техники. По сведениям пресс-службы регионального правительства, в течение трех месяцев будет расчищено более 6,5 тысяч гектаров просек и реконструировано около 530 км воздушных линий. Профилактические работы позволят снизить количество аварий на сетях, а также свести к минимуму риски перебоев в электроснабжении.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Новый сезон на большой сцене Тверского театра драмы откроется праздником
Мужчина похитил бытовую технику из дома в Тверской области
В Тверской области подведены предварительные итоги экспедиции «Ржев. Калининский фронт»
Женщина и два маленьких ребенка пострадали в аварии в Тверской области
В Тверской области произошёл замор рыбы
Лучшие результаты на всероссийских соревнованиях показала тверская спортсменка Наталья Непряева
22-летний парень вырвал сумку из рук девушки в Твери
Полмиллиона рублей потратят на информацию о запрещенных веществах в Тверской области
Новый аттракцион появится в Городском саду Твери
12-летнюю девочку сбили в Твери
Более 900 школьников посетили лагерь экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в Тверской области
Бездомная собака напала на 10-летнюю девочку в парке в Твери
Хрюшек в Тверской области опять проняла африканская чума свиней
Первый этап конкурса "Народный участковый - 2018" стартовал в Тверской области
Один человек погиб и два пострадали на трассе в Тверской области
Мужчина сбежал из психоневрологического интерната в Тверской области