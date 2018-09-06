Фонд «Петербургская политика» обратил внимание на два позитивных события Тверской области в августе

СЕГОДНЯ 16:26 2018-09-06T16:28:11+03:00

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6 сентября на сайте авторитетного фонда развития общественных связей «Петербургская политика» опубликован августовский рейтинг основных событий ушедшего месяца. Рейтинг регулярно публикуется с осени 2012 года. В исследовании оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации.

На этот раз в мониторинг основных событий за август попали и два позитивных события Тверской области.

Первым значится подписание соглашения о сотрудничестве между региональным и федеральным фондами развития промышленности, что позволит предоставлять льготное финансирование по программе «Совместные займы» на реализацию инвестпроектов в сфере импортозамещения и производства конкурентоспособной продукции гражданского назначения.

Напомним, фонд развития промышленности Тверской области был создан по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени в 2017 году. В этом году на поддержку предприятий по линии фонда в региональном бюджете предусмотрено 48,3 млн рублей, что позволит привлечь более 200 млн рублей из федерального фонда. В настоящее время идёт приём заявок на оказание финансовой поддержки в рамках программы. Размер займов (под 1%, 3% и 5% годовых) - от 20 до 100 млн рублей. Соотношение - 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов).

Вторым событием стало открытие с участием Игоря Рудени в Конаковском районе предприятия по переработке молока ООО «Дмитрогорский молочный завод», входящего в группу компаний «АгроПромкомплектация».

Цифры впечатляют. В современное, максимально автоматизированное предприятие, которое дало 250 рабочих мест, было инвестировано свыше 2,7 млрд рублей.

Завод будет перерабатывать до 87,6 тыс. тонн молока в год. А готовая продукция (140 наименований) составит 50 тыс. тонн в год.