Лето закончится в это воскресенье в Твери

СЕГОДНЯ 15:01 2018-09-06T15:00:59+03:00

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Первая декада сентября порадовала жителей Тверской области не по-осеннему теплой погодой. В дневные часы температура воздуха уверенно держалась возле отметки в +25 градусов, а осадки и вовсе забыли дорогу в Верхневолжье. Лишь изредка кратковременные дожди напоминали о том, что на календаре уже осень.

И в ближайшие дни погода не изменится. Вновь будет светить солнце и дуть теплый ветер. Вплоть до понедельника температура воздуха в дневные часы будет колебаться около +25 градусов, а ночью вряд ли опустится ниже +10. Осадки также вновь обойдут областную столицу стороной.

Однако уже на следующей неделе осень заявит о себе во всеуслышание.

- С вечера понедельника в Тверскую область прорвется североатлантический фронт, который принесет похолодание. Уже во вторник начнутся дожди, которые могут усилиться в среду. В дневные часы температура воздуха может опуститься до +15...+17 градусов, а ночью до +10, - сделала свой прогноз доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Что касается атмосферного давления, то в ближайшие дни оно будет расти, а в среду может упасть и вовсе до 740 мм ртутного столба.