2018-09-06T15:00:59+03:00
Общество

Лето закончится в это воскресенье в Твери

На следующей неделе придут дожди и похолодание
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Вместе с новой неделей в Тверскую область придут дождиВместе с новой неделей в Тверскую область придут дождиФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

Первая декада сентября порадовала жителей Тверской области не по-осеннему теплой погодой. В дневные часы температура воздуха уверенно держалась возле отметки в +25 градусов, а осадки и вовсе забыли дорогу в Верхневолжье. Лишь изредка кратковременные дожди напоминали о том, что на календаре уже осень.

И в ближайшие дни погода не изменится. Вновь будет светить солнце и дуть теплый ветер. Вплоть до понедельника температура воздуха в дневные часы будет колебаться около +25 градусов, а ночью вряд ли опустится ниже +10. Осадки также вновь обойдут областную столицу стороной.

Однако уже на следующей неделе осень заявит о себе во всеуслышание.

- С вечера понедельника в Тверскую область прорвется североатлантический фронт, который принесет похолодание. Уже во вторник начнутся дожди, которые могут усилиться в среду. В дневные часы температура воздуха может опуститься до +15...+17 градусов, а ночью до +10, - сделала свой прогноз доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Что касается атмосферного давления, то в ближайшие дни оно будет расти, а в среду может упасть и вовсе до 740 мм ртутного столба.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Здесь голая земля была, а сейчас арбузы»: зачем люди уехали из шумного города и развернули родовые поместья на заброшенном колхозном поле
«КП» отправилась в поселение родовых поместий «Солнечное» и узнала, почему здесь не любят приставку «эко» и запрещают разводить животных на убой
Новости 24
Школьники из Тверской области ездили во Всероссийский патриотический лагерь "Наследники Победы"
Условный срок получила женщина, по вине которой в аварии в Тверской области погиб мужчина
18-летний парень угнал отечественный автомобиль в Тверской области
Прививку против гриппа сделали более 30 тысяч жителей Тверской области
Легковушка перевернулась после столкновения с другим автомобилем в Твери
На улице Спартака в Твери изменили схему движения
Велосипедиста сбили на спуске с Крупского моста в Твери
Рецидивист похитил мопед у 48-летнего жителя Тверской области
Просветительская акция "Чистый берег – чистая вода" прошла в Тверской области
Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево в Тверской области
Несовершеннолетний велосипедист попал под колеса автобуса в Тверской области
Движение транспорта временно перекроют у обелиска Победы в Твери
270 тысяч рублей штрафа заплатит за взятку сотрудник колонии из Тверской области
Женщина оказалась в больнице после ДТП в Тверской области
Водитель не смог совладать с автомобилем и вылетел в кювет в Тверской области
На 11 участках улично-дорожной сети в Твери завершены ремонтные работы
12 человек утонуло за летний период в Тверской области
Участники военно-исторической поисковой экспедиции обнаружили в Тверской области останки 13 красноармейцев
На 15 придомовых территориях в Твери завершены ремонтные работы
68 служебных автомобилей приобретут для участковых полиции и УГИБДД Тверской области
Арбузы незаконно продавали с автомобилей в двух районах Твери
Спортивно-познавательный парк «Русичи» готовится к открытию в Тверской области
В конкурсе «Лучший лесной пожарный России» принимает участие тверичанин Евгений Анисенков
Мужчина убил свою знакомую во время застолья в Тверской области, а потом пришел с повинной
За убитого лося житель Тверской области заплатил четверть миллиона и отправился на исправительные работы
Следователи СК проверяют информацию об избиении пятиклассника в Тверской области