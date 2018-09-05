2018-09-05T17:41:24+03:00
Общество

«Депутатский миллион»: Дмитрий Нечаев направил средства на благоустройство набережной Тверцы, ремонт дворов и школ

«Комсомолка» расскажет, куда тратят деньги, выделяемые на реализацию предложений граждан, депутаты Тверской городской Думы
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Дмитрий Нечаев разумно распорядился «Депутатским миллионом» Фото: соцсетиДмитрий Нечаев разумно распорядился «Депутатским миллионом» Фото: соцсети
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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Дмитрий Нечаев в 2018 году направил свой миллион на благоустройство территорий, развитие спорта и ремонт школы в столице Верхневолжья.

- Есть актуальная задача - облагородить набережную Тверцы от ботанического сада до пристани у места впадения в Волгу, - поделился народный избранник с «Комсомолкой». - Конечно, проект большой, за один год не управишься, но мы с коллегами системно подходим к вопросу. Уже установили детский городок - песочный парк. Следующим пунктом планируем сделать воркаут-площадку на берегу Тверцы, для неё уже разработана проектно-сметная документация. Ещё один важный пункт, который уже проработан на уровне документов, - это устройство нормального спуска с моста через Тверцу. Сейчас там полуразрушенная бетонная лестница. Вместо неё установим полностью металлическую.

На эти цели Дмитрий Нечаев потратил более половины вверенных средств. Вторая половина разошлась по образовательным учреждениям и проектам благоустройства дворов. Так, в детских садах были проведены ремонты фасадов, в школе № 53 отремонтировали кровлю, в школе № 35 - входную группу.

Особенно стоит отметить ремонт дворов. Так, возле дома № 40 на бульваре Шмидта уже много лет двор находился в ужасном состоянии, и вот наконец благодаря депутатской поддержке жители увидели ровный асфальт и зелёные лужайки у себя под окнами. Также был отремонтирован двор дома № 12/32 по улице Карпинского.

- Конечно, задач очень много, и все их не решить в рамках «депутатского миллиона», но мы стараемся максимально эффективно использовать те возможности, которые есть, чтобы улучшать наш город, - резюмирует Дмитрий Нечаев. - Очень многое делают сами жители, когда видят, что есть движение в позитивную сторону.

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.

Дмитрий известен в Твери не только как депутат, но и как активный зоозащитник Фото: соцсети

Дмитрий известен в Твери не только как депутат, но и как активный зоозащитник Фото: соцсети

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