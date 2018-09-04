28 международных экспертов в области атомной промышленности начали работу на Калининской АЭС в рамках партнёрской проверки
По словам руководителя команды, советника ВАО АЭС - МЦ Максима Дыроватого, цель партнерской проверки заключается в сравнении уровня эксплуатации атомной станции со стандартами высокого качества ВАО АЭС посредством углубленной объективной оценки международной группой независимых экспертов. Также в задачи работы команды входит выявление областей для улучшения и определение сильных сторон предприятия.
«Мы ждем от партнерской проверки тех мероприятий, которые в конечном итоге будут способствовать улучшению показателей эксплуатации станции, - отметил на стартовой встрече директор Калининской атомной станции Виктор Игнатов. - С вашей помощью и поддержкой, я надеюсь, мы сделаем очередной шаг на пути повышения уровня безопасности нашего предприятия».
В течение двух недель эксперты вместе с контрпартнерами от Калининской АЭС будут изучать такие тематические области, как эксплуатация, техобслуживание и ремонт, инженерная поддержка, опыт эксплуатации, радиационная защита и ряд других.
В рамках проводимой партнерской проверки на атомной станции работает группа CPO (CPO = Crew Performance Observations), которая проводит наблюдения за работой персонала блочного пункта управления на полномасштабном тренажере. Советник ВАО АЭС-МЦ Сергей Фаллер, возглавляющий группу CPO на Калининской АЭС, отмечает, что это в своем роде уникальное событие: «На действующей атомной станции нашего регионального центра ВАО АЭС это первая проверка. До этого проводились подобные наблюдения (СРО) на ряде других российских АЭС, но все они касались новых энергоблоков. В прошлом году на АЭС «Козлодуй» подобная проверка носила пилотный характер. Но начиная с этого года мы проводим их в плановом порядке».
Завершится проектно-информированная партнерская проверка ВАО АЭС 14 сентября.
* ВАО АЭС - Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции