28 международных экспертов в области атомной промышленности начали работу на Калининской АЭС в рамках партнёрской проверки

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-04T10:43:03+03:00

В состав международной делегации вошли 28 экспертов из 10 стран мира, представляющих все четыре региональных центра организации: Московский, Атлантский, Парижский и Токийский.

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По словам руководителя команды, советника ВАО АЭС - МЦ Максима Дыроватого, цель партнерской проверки заключается в сравнении уровня эксплуатации атомной станции со стандартами высокого качества ВАО АЭС посредством углубленной объективной оценки международной группой независимых экспертов. Также в задачи работы команды входит выявление областей для улучшения и определение сильных сторон предприятия.

«Мы ждем от партнерской проверки тех мероприятий, которые в конечном итоге будут способствовать улучшению показателей эксплуатации станции, - отметил на стартовой встрече директор Калининской атомной станции Виктор Игнатов. - С вашей помощью и поддержкой, я надеюсь, мы сделаем очередной шаг на пути повышения уровня безопасности нашего предприятия».

В течение двух недель эксперты вместе с контрпартнерами от Калининской АЭС будут изучать такие тематические области, как эксплуатация, техобслуживание и ремонт, инженерная поддержка, опыт эксплуатации, радиационная защита и ряд других.

В рамках проводимой партнерской проверки на атомной станции работает группа CPO (CPO = Crew Performance Observations), которая проводит наблюдения за работой персонала блочного пункта управления на полномасштабном тренажере. Советник ВАО АЭС-МЦ Сергей Фаллер, возглавляющий группу CPO на Калининской АЭС, отмечает, что это в своем роде уникальное событие: «На действующей атомной станции нашего регионального центра ВАО АЭС это первая проверка. До этого проводились подобные наблюдения (СРО) на ряде других российских АЭС, но все они касались новых энергоблоков. В прошлом году на АЭС «Козлодуй» подобная проверка носила пилотный характер. Но начиная с этого года мы проводим их в плановом порядке».

Завершится проектно-информированная партнерская проверка ВАО АЭС 14 сентября.

* ВАО АЭС - Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции