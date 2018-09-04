2018-09-04T10:43:03+03:00
Общество

28 международных экспертов в области атомной промышленности начали работу на Калининской АЭС в рамках партнёрской проверки

С 31 августа на Калининской АЭС начала работу проектно-информированная партнерская проверка ВАО АЭС*.
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
В состав международной делегации вошли 28 экспертов из 10 стран мира, представляющих все четыре региональных центра организации: Московский, Атлантский, Парижский и Токийский.В состав международной делегации вошли 28 экспертов из 10 стран мира, представляющих все четыре региональных центра организации: Московский, Атлантский, Парижский и Токийский.
Изменить размер текста:

По словам руководителя команды, советника ВАО АЭС - МЦ Максима Дыроватого, цель партнерской проверки заключается в сравнении уровня эксплуатации атомной станции со стандартами высокого качества ВАО АЭС посредством углубленной объективной оценки международной группой независимых экспертов. Также в задачи работы команды входит выявление областей для улучшения и определение сильных сторон предприятия.

«Мы ждем от партнерской проверки тех мероприятий, которые в конечном итоге будут способствовать улучшению показателей эксплуатации станции, - отметил на стартовой встрече директор Калининской атомной станции Виктор Игнатов. - С вашей помощью и поддержкой, я надеюсь, мы сделаем очередной шаг на пути повышения уровня безопасности нашего предприятия».

В течение двух недель эксперты вместе с контрпартнерами от Калининской АЭС будут изучать такие тематические области, как эксплуатация, техобслуживание и ремонт, инженерная поддержка, опыт эксплуатации, радиационная защита и ряд других.

В рамках проводимой партнерской проверки на атомной станции работает группа CPO (CPO = Crew Performance Observations), которая проводит наблюдения за работой персонала блочного пункта управления на полномасштабном тренажере. Советник ВАО АЭС-МЦ Сергей Фаллер, возглавляющий группу CPO на Калининской АЭС, отмечает, что это в своем роде уникальное событие: «На действующей атомной станции нашего регионального центра ВАО АЭС это первая проверка. До этого проводились подобные наблюдения (СРО) на ряде других российских АЭС, но все они касались новых энергоблоков. В прошлом году на АЭС «Козлодуй» подобная проверка носила пилотный характер. Но начиная с этого года мы проводим их в плановом порядке».

Завершится проектно-информированная партнерская проверка ВАО АЭС 14 сентября.

* ВАО АЭС - Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Минпромторг открыл инновационную площадку, посвященную развитию деревянного домостроения в России
В “Сокольниках” заработала интерактивная площадка Минпромторга, на которой можно познакомиться с передовыми технологиями, применяющимися в деревянном домостроении
"Вся Россия - это Волга. Без глянца, но с думами о вечности": читатели обсуждают экспедицию «Комсомолки» по великой русской реке
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов проплыли на лодке от истоков Волги до Каспийского моря, чтобы понять, чем и как живет страна по обеим берегам. И теперь отвечают на вопросы читателей в комментариях
Новости 24
Два жителя Твери сдали чужую иномарку в металлолом
В двух дворах Заволжского района Твери установили систему видеонаблюдения
20 человек тушили пожар в магазине в Тверской области
Пьяный автомобилист попал в аварию в Тверской области
Велосипедист попал под колеса внедорожника в Твери
Игровую площадку для детей с ограничениями по здоровью построили в Твери
Хозпостройки полностью сгорели в Тверской области из-за удара молнии
Областной рок-фестиваль «Про-Rock» пройдет в Горсаду в Твери
Судебные приставы арестовали внедорожник у жителя Твери, который не платил алименты
Неравнодушные водители помогли заблудившемуся в лесу пенсионеру из Твери
За беседу о живописи директора фонда «Доброе начало» Аллу Зеленину с детьми выставили из Третьяковской галереи
Семейная игротека и концерт "Играй, гармонь" пройдет в Твери
Серия осенних саксофонных концертов пройдет в Твери
Более 1300 спортсменов пробежали марафон «Бегу и радуюсь» в Твери
Планируется охватить вакцинацией от гриппа свыше 45% населения Тверской области
Пьяный водитель напал с кулаками на сотрудника ДПС под Тверью
В Твери стартовал месячник безопасности дорожного движения
Условный срок получил экс-глава Зубцова Тверской области
В Твери неофициально отпразднуют день рождения трамвая