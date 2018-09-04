Афиша с 5 по 9 сентября в Твери: Первые спектакли в театрах, пряники и экзотика "Дикой планеты"
Соскучились по театру? Пожалуйста! Эта неделя станет богатой на открытия театральных сезонов, ну или подготовку к ним.
А может быть, вы давно не были в цирке? И здесь вам повезло: новая, совершенно удивительная программа "Дикая планета", стартует уже на днях.
Вам остается лишь спланировать свои вечера.
ТЕАТР
Гастроли Саратовского ТЮЗа - «Милый Сашенька»
Саратовский ТЮЗ с 13 по 16 сентября покажет тверским зрителям четыре спектакля из своего репертуара!
Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Большие гастроли - для детей и молодежи».
Гастрольная афиша составлена из постановок для разных возрастных категорий. Для самых юных - «Дюймовочка» по Гансу Христиану Андерсену. Для любителей классики - «Милый Сашенька» (по роману Ивана Гончарова «Обыкновенная история») и «Дядюшкин сон» Фёдора Достоевского. Для молодежи - спектакль по современной пьесе уральского драматурга Светланы Баженовой «Как Зоя гусей кормила».
Первый спектакль - «Милый Сашенька» - относят к жанру «романа-воспитания», речь в нём идёт о взрослении молодого провинциального дворянина и романтика Александра Адуева, переезжающего из родной деревни в Санкт-Петербург. Наставником юноши становится его дядя Петр Адуев, деловой и прагматичный житель столицы.
В самом названии «Обыкновенная история» кроется авторская ирония - взросление оборачивается для молодого Адуева разочарованием в собственных представлениях о вечной любви, идеальной дружбе, неистощимом таланте и жажде деятельности на благо общества.
ТЮЗ
13 сентября в 18.30
Первый спектакль - «Милый Сашенька» - относят к жанру «романа-воспитания». Фото: из архива Тверского ТЮЗа
«Пустота»
Этот признанный и тверской публикой, и различными российскими фестивалями спектакль станет первым в наступившем сезоне для ТЮЗа.
Напомним, герои «Пустоты» (по пьесе Максима Черныша) - топ-менеджеры, мажоры, представители власти, научные сотрудники и обычные люди. Они узнаваемы и хорошо нам знакомы. Каждый из них по-своему эгоистичен и занят поиском своего пути к успеху. Каждый ищет своё собственное счастье. Это макет современного общества с его фобиями и проблемами.
ТЮЗ
8 сентября в 17.00.
Еще один шанс увидеть потрясающий спектакль! Фото: Тверской ТЮЗ
Открытие сезона на малой сцене в Театре драмы
Открытие 272-го сезона в Театре драмы на малой сцене начнется со спектакля «Охота жить» (по Василию Шукшину, инсценировка Александра Сафронова).
Премьера состоялась 7 ноября 2017 года. Но уже сейчас он стал любимым для многих.
Василий Макарович Шукшин - мастер короткого рассказа, он продолжает лучшие традиции отечественной классической литературы, предлагая свой взгляд, умный и порой насмешливый, на жизнь простого народа и его «загадочную русскую душу».
В инсценировку вошли четыре рассказа: «Письмо», «Забуксовал», «Билетик на второй сеанс», «Верую!» На взгляд создателей спектакля, рассказы эти объединяет простая, но очень верная мысль: в нашей жизни трудности и горести неизбежны, однако жить на земле хорошо. Не стоит замыкаться на бедах и неудачах, ведь еще есть красота, любовь и добро, их гораздо больше и ради них «охота жить».
Театр драмы
11 сентября в 19.00.
По произведениям Даниила Хармса
5 сентября в выставочном зале состоится второй спектакль по произведениям Даниила Хармса из серии «Метаморфозы» режиссёра Надежды Лутьяновой.
В рамках мероприятия посетители смогут увидеть три фотографии известного российского и советского фотографа XX века Павла Семёновича Жукова из собрания Тверской областной картинной галереи.
Тверская областная картинная галерея в БЦ «Донской»
ул. Дмитрия Донского, 37 стр. 1.
5 сентября в 17.00.
Вход по входному билету на выставку «Мысли свободный полёт».
«Фанфаронова гора»
Театральный сезон открывает студия «Знаки сезонников» и актер и чтец Леша Зинатулин.
Всех желающих приглашают на премьеру моноспектакля «Фанфаронова гора».
Спектакль, поставленный по записным книжкам великого писателя, мыслителя и гуманиста Льва Николаевича Толстого, будет приурочен к его 190-летию.
Что касается творческого года, то в этом сезоне студия «Знаки сезонников» порадует читателей и другими новыми спектаклями по произведениям русских классиков XIX и XX веков: А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, И.А. Бунина, А. Н. Толстого.
По традиции все постановки будут сопровождаться лекциями, книжными выставками, обсуждениями. В библиотеке также пройдут традиционные фестивали-студии - «Печать Антиноя» и «Рождественские концерты».
Библиотека Горького, Славянский зал
8 сентября в 17.00.
Вход свободный.
Спектакль, поставленный по записным книжкам великого писателя, мыслителя и гуманиста Льва Николаевича Толстого, будет приурочен к его 190-летию
МУЗЕИ
Пряники в виде карандашей
Больших и маленьких посетителей приглашают на мастер-класс по росписи пряников. Тема сезонная - «Здравствуй, школа!»
На занятии сотрудники музея расскажут посетителям всё о пряниках. Традиционные русские пряники, какие они? Ароматные, румяные, с добавлением мёда и пряностей. Гости музея узнают об истории и развитии пряничного дела, традициях изготовления лакомства, интересных нюансах рецептуры и многом другом, комментируют в музее.
Также все участники мастер-класса распишут по своему вкусу изготовленные по уникальному рецепту пряники в форме карандашей.
Музей Тверского быта
ул. Горького, д. 19/4.
9 сентября в 13.00.
Стоимость участия - 250 руб./чел. (4+).
Запись по телефону 8 (4822) 52-84-04.
В сентябре даже мастер-классы на школьную тему
ЦИРК
«Дикая планета»
Новая уникальная программа «Дикая планета» стартует в Тверском цирке. Представление сочетает разные цирковые жанры и необычный мир экзотических животных.
Впервые тверские зрители увидят настоящую корриду с американскими бизонами и тибетскими яками. Животные весом в полтонны под чутким руководством дрессировщика Виктора Тихонова легко кружатся в вальсе, ездят на мотоциклах и бесстрашно прыгают сквозь горящие обручи.
Под куполом цирка разыграется настоящая романтическая история любви в номере гимнастов на ремнях «Воплощение». Также в программе - акробатические трюки на канате без страховки и сложнейшие элементы воздушной гимнастики, единственный в России аттракцион с доберманами, номер с участием двенадцати обезьян.
«Дикая планета» - это настоящий зоопарк экзотических животных. В программе также участвуют австралийские ламы, азиатские верблюды, муфлоны, олени, пони, лайки, дикобразы.
Тверской цирк
8 сентября в 15.00.
9 сентября в 13.00.
Справки по телефону: 8 (4822) 32-14-29.
Билеты можно приобрести в кассе цирка или на сайте.
Представление сочетает разные цирковые жанры и необычный мир экзотических животных. Фото: из архива Тверского цирка