Старикам в Твери не место: Путь до остановки для 84-летней тверичанки стал дорогой унижения

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-04T16:24:00+03:00

А что будет, когда выпадет снег, женщина даже боится предположить

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Ремонт дворов и придомовых территорий - больная тема для Твери. Масштабная работа по благоустройству развернулась в городе летом 2017 года, однако в некоторых частях областной столицы она продолжается и поныне. Перекопанные дворы, горы щебенки и, как следствие, недовольные местные жители. В конце июля администрация Твери объявила о том, что в 2018 году будут отремонтированы еще 28 объектов - без учета тех, где работы уже начались. В это хочется верить, а пока в городе остается множество дворов и придомовых территорий, путешествие по которым больше похоже на испытание, чем на прогулку.

Дом № 28 по проспекту Ленина - это типичный представитель сталинской эпохи, который дожил до наших дней. Отреставрированный фасад здания привычно соседствует с его внутренностями - синими стенами со следами белой краски. Придомовая территория тоже выглядит не очень привлекательно. В асфальте зияют дыры, а от тротуаров остались разве что осколки. Среди этого ландшафтного дизайна живет 84-летняя пенсионерка Тамара Козлова.

У женщины проблемы со зрением, она практически ничего не видит, самостоятельно передвигается только при помощи двух палочек: сказалась травма позвоночника.

- Я здесь живу с 1960 года. Когда в доме были коммунальные квартиры, местные жители сами следили за двором, но потом это стало никому не нужно, - сокрушается Тамара Фёдоровна.

Тамара Фёдоровна с опасением ждет наступления холодовФото: Альберт БОЙКОВ

Грешит женщина и на ЖКХ. Мол, пусть местные жители ничего не делают, но почему коммунальщики не выполняют свою работу? После непродолжительного диалога мы начинаем движение.

Пешеходная дорожка напоминает то ли овраг в миниатюре, то ли небольшую заасфальтированную горку. Всем нам в детстве говорили, что, когда идешь по дороге, надо смотреть под ноги, а то мало ли что. Так вот, когда вы проходите мимо домов № 26 и № 28 по проспекту Ленина, голову вообще лучше не поднимать. Смотрите под ноги, так будет надежнее.

Несмотря на то, что Тамара Федоровна живет в доме практически шесть десятков лет и знает в округе каждую неровность, пока мы шли в сторону остановки, она чуть не упала. Хорошо, что на этот раз мы были рядом с ней, ведь иначе для пенсионерки все могло бы закончиться печально.

- Осень приближается, и мне становится страшно, - подвела черту под нашим путешествием Тамара Козлова.

Редакция «КП»-Тверь» направила в администрацию города запрос с просьбой пояснить, когда во дворе дома престарелой женщины будет сделан тротуар. Ждём ответа, с которым вас обязательно познакомим.

Дорога буквально усеяна различными препятствиями, которые валяются под ногамиФото: Альберт БОЙКОВ