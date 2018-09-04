Тверь может встретить зиму с раскопанными улицами

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-04T16:24:00+03:00

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Хорошо, когда сентябрь тёплый и солнечный, в такие дни не возникает острой, почти животной потребности прижаться к тёплой батарее. Да и отсутствие горячей воды легче переноситься.

Но легче - это в теории. Так, в «Комсомолку» обратились жители дома № 8 по Гвардейской улице. Там уже три недели нет горячей воды.

- Нам постоянно обещают дать воду, но день за днём из крана идёт только холодная, уже сил нет в тазиках брязгаться, - эмоционально доносит ситуацию местная жительница Анна Иванова.

Мы обратились в диспетчерскую службу Тверской генерации, чтобы узнать причины столь продолжительного отключения.

- Идут ремонтные работы на улице 15 лет Октября, - пояснила девушка-диспетчер.

- Почему так долго и когда они будут завершены?

- Точной даты назвать не могу, пока не хватает ремонтных бригад.

И действительно, чтобы залатать все прорывы в тверских теплосетях, нужна настоящая армия слесарей, сварщиков, инженеров и водителей. На 4 сентября официальный сайт Тверской генерации сообщал об 11 адресах ремонтных работ. Между прочим, среди них не было разрытия на улице 15 лет Октября, которое оставило без горячей воды нашу читательницу Анну.

Причём только по одному адресу значится «Техническое перевооружение теплосетей», это на улице Володарского. В остальных местах, как под копирку, утечка на теплотрассе. Да и Володарка стоит перекопанная уже три недели, и в последнее время ремонтных бригад там не особенно заметно. Успеют ли энергетики до холодов залатать все дыры, закопать все ямы? Учитывая опыт прошлых лет - ой, сомнительно.

Мы уже писали о том, где в Твери и что перекопано. Сейчас обновляем наш список. Причём не факт, что этот список полный:

- Улица Володарского

- Карпинского, д.1/1

- Улица Фурманова, д.5 - д.7

- ЗАО «Хлеб»

- Улица Горького (рядом с улицей Никитина)

- Улица 50 лет Октября, д.43

- У дома 40/5 по улице Первая Садовая

- У дома 6 по улице Фадеева

- Улица Хрустальная (КНС)

- У дома 126 по улице Горького

- У дома 48 по Московскому шоссе.