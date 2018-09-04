«Депутатский миллион»: Сергей Денисов вложил «депутатский миллион» в школы и спорт

СЕГОДНЯ 14:43 2018-09-04T14:44:15+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Сергей Денисов в 2018 году направил свой миллион на развитие образования и спорта в столице Верхневолжья. Скооперировавшись со своими коллегами-депутатами, Сергей Денисов принял участие в благоустройстве средней школы № 31.

Ещё часть средств пошла на ремонт и оборудование кабинета труда в школе № 1.

Также значительную долю «депутатского миллиона» Сергей Денисов направил на поддержку спорта.

- Как координатор проекта «Детский спорт» в нашем регионе, считаю необходимым делать особый акцент на привлечение школьников в секции и спортшколы, - поделился депутат с тверской «Комсомолкой». - Давно и плотно сотрудничаю со многими школами, поэтому уже сложилось понимание, где какие вопросы надо решать в первую очередь.

Так, в спорткомплексе «Пролетарка» отремонтировали зал бокса, а спортшколе «Лидер» закупили инвентарь, необходимый к новому тренировочному сезону.

Впрочем, несмотря на то, что «депутатский миллион», отведённый Сергею Денисову на 2018 год, уже распределён, народный избранник продолжает принимать обращения и наказы от граждан. В следующем году работа по развитию образования и спорта будет продолжена.

Депутаты ТГД - за спорт!Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено перечислять деньги конкретному физическому или юридическому лицу. Их можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.