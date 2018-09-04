Воловьи лужки мои! или Как в Тверской области аграрии схлестнулись с лесопромышленниками

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-04T12:20:55+03:00

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Кажется, что если бы сейчас Чехов писал свою пьесу «Предложение», ну ту, где между женихом и невестой возник спор про Воловьи лужки, то действие происходило бы в Старицком районе...

В последний день лета мы проезжаем по просёлку мимо нагретых солнцем полей. Ветер доносит запах скошенной травы, ещё не успевшей превратиться в сено. Сюда нас привел крик о помощи местного фермера. Как теперь водится, крик этот прозвучал в Фейсбуке.

- То, что произошло у меня и моих соседей, мне кажется на грани добра и зла! - написал фермер Вадим Рошка. - Началось все с того, что по нашим полям, не согласовав ни с кем, поехали лесовозы, уничтожая плодородный слой. Мы пошли по их следам, и у меня буквально отнялся язык, когда мне показали русло реки, заваленное брёвнами и заболоченное с одной стороны и обмелевшее с другой.

Чтобы удостовериться, «Комсомолка» отправилась в поля фермера.

- Только представьте, запретили использовать навоз как удобрение: там аммиак, поэтому сразу на поле нельзя. Нужно сперва переработать, а это дополнительная технология, - рассказывает о реалиях российского фермерства Вадим Рошка. Он один из самых динамичных и известных аграриев Тверской области. В СПК «Исток» (бывший колхоз «Труд Ленина») с центральной усадьбой в деревне Братково Вадим Рошка - один из крупнейших участников. Колхоз ежегодно вводит в оборот по 200 гектаров посевных площадей. Выводит из забвения поросшие мелколесьем просторы.

Вадим Рошка показывает где лесовозы срезали через поле, пока его не перепахалиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Даже плуг не может нормально вскопать утрамбованную почвуФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Про глупости бюрократической системы Рошка рассказывает в прыгающем по грунтовке «уазике». Мы отправились посмотреть, насколько лесовозы осквернили колхозные поля. Тут страда в разгаре, комбайнёры работают от зари до зари, а чей-то лесозаготовительный бизнес повадился давить посевы, главным образом овёс.

Фермерская жизнь

Вадим проводит обзорную экскурсию. Он комментирует состояние полей и временами переходит на общеаграрные вопросы.

- Вот сейчас говорят, эко продукты будут делать, но семена-то сажают в ту же почву, насыщенную химией, пестицидами, - рассказывает Вадим. - Просто кто-то в кабинете на карте крестики карандашом поставил: вот с этого поля у нас будет «эко». Европейский сертификат по экопродукции требует не менее пяти лет, чтобы поле не засеивалось. И европейский сертификат получить проще, чем российский. У него требования строже, зато ясно, что от тебя требуется.

Вадим Рошка - самый медийный из всех тверских аграриев. Всероссийскую известность он обрёл в 2017 году, когда чиновники областного Министерства сельского хозяйства из-за какой-то ошибки в документах попытались забрать грант, который сами же и выдали.

С нами в «уазике» председатель колхоза Светлана Штырманова. Рядом лежит большой бумажный квадрат сложенной карты. Полчаса назад карта была тщательно изучена.

- Вот это наши поля, а вот так лесовозы срезают путь через них, а вот где должны ехать, - Светлана Юрьевна отмечала карандашом стрелочки, похожие на путь вражеского наступления.

Лесовоз на переправе через ручейФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Водитель остановился побеседоватьФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

- Тут дороги вообще нет. Они едут по краю поля, а иногда по диагонали. Можно посмотреть на месте.

И мы поехали. Хорошо в деревне летом. Поле спелое желтеет, ветер в молодых берёзках шелестит. Прогромыхал пустой лесовоз. Где-то неподалёку делянка по заготовке древесины для завода «Талион» в соседнем Торжокском районе.

- Тут дело даже не в том, что овёс помяли, а в том, что уничтожен плодородный слой почвы, - продолжает Вадим Рошка. - Тут ничего больше не вырастет, а нам Россельхознадзор ещё и штраф выпишет. За что? За нецелевое использование земли, она ведь должна быть вспахана, а у нас трасса лесовозов.

Действительно, по краю поля идёт полоса метров около пятнадцати шириной из плотно утрамбованной земли со следами протекторов. В низинах лесовозы успели вспахать глубокие колеи. С приходом дождей здесь действительно будет месиво. Печальнее всего выглядит переправа через местную речушку Дерна, которая по сути является ручьём. Нагромождение брёвен начинается на спуске к руслу. Из-под бревенчатой переправы вытекает хилая струйка, а выше по течению образовался мутноватый затон.

- Выше по течению уже стали появляться болота, - уточняет Рошка.

Мост превратился в запрудуФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

И в эту минуту из-за поворота с лязгом выехал лесовоз. Пока налегке, только едет за брёвнами на делянку, но от его мощной поступи содрогается земля. Водитель, завидев нас, притормаживает и что-то кричит из окна. Рошка со Светланой Юрьевной кричат в ответ. Ничего не слышно: дизель даже на холостых оборотах забивает железными нотами уши. В конце концов водитель глушит КамАЗ и вылезает из кабины. Поджарый седоватый мужик с синей татуировкой на плече. Он мог бы не останавливаться, мог бы просто ехать дальше и доложить бригадиру, что вот ходят тут, высматривают, фотографируют.

Но он остановился поговорить. Да, он ездит вдоль поля. А где ему ездить? Маршрут определил начальник, это самый короткий и пока что удобный маршрут.

Подъехал второй лесовоз и тоже заглушил двигатель, водитель быстро влился в дискуссию, уснащаемую для связки крепким словцом.

Карту разложили прямо на земле и склонились над пунктирными стрелочками условных дорог.

- Вот тут поля, а вот тут вы можете ехать, - терпеливо повторяла председатель. - Вот здесь вам надо сделать просеку до делянки.

- Кажется, там есть просека, - вспомнил один из водителей.

- Вы объясните своему бригадиру, мы ведь своего добьёмся, уже в полицию обращались, - резюмировала Светлана Юрьевна

- Сразу в тюрьму сажайте, - откликнулся один из водителей.

Председатель колхоза, фермер и водители изучают карту местностиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Обсудив ориентиры местности и пути объезда, водители лесовозов завели КамАЗы и угромыхали прочь.

Аргументы лесопромышленников

Как только развеялись дизельные выхлопы, поля опять стали безмятежными. Вадим Рошка снова заговорил о посевах и плодородном слое, который после тяжёлой техники невозможно рекультивировать.

Директор Новоторжского филиала фирмы «СТОД» - предприятия «Лесосырьевое обеспечение» Михаил Логинов считает, что дело обстоит совсем иначе. В телефонном разговоре с корреспондентом «КП»-Тверь» он сообщил, что, наоборот, его предприятие терпит убытки по вине фермеров.

- Мы предлагали СПК «Исток» сдать в аренду землю под проезд лесовозов, но никто на это предложение не откликнулся, - поясняет Михаил Логинов. - Мы изучили кадастровый план и проложили путь за пределами участков, принадлежащих колхозу. Люди из «Истока» в свою очередь уже два раза ломали нам переправу через ручей, перегораживали дорогу техникой, срывали график лесозаготовки. Мы подали заявление в прокуратуру, будем бороться за возмещение убытков.

Вадим Рошка тоже написал заявления во всевозможные инстанции. Конфликт аграриев и лесопромышленников грозит обернуться затяжными судами, которые будут тянуть из участников время и силы. Вместо консолидации начнется междоусобица, от которой уже натерпелась русская земля. Каждый говорит, что обращался к оппоненту с предложением узаконить статус земель, по которым идут лесовозы. Каждый утверждает, что оппонент отверг предложение. Найдут ли аграрии и промышленники общий язык?

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Древесина или еда

Конечно, лес - важное сырьё. Никто этого и не оспаривает. Но и еда, то есть сельхозпродукция, тоже не случайность в экономике, а может, и наипервейшая составляющая. Думается, что делянки лесозаготовителей можно перенести куда-то подальше и в сторону от сельхозугодий. В отличие от полей, которые не скатерть, чтобы с лёгкостью перекидывать со стола на стол. Здесь, на мой взгляд, приоритет должен быть на стороне крестьян. А развести спорщиков по углам должен кто-то, кто стоит в стороне от активно закипающего конфликта. И это будет всем на пользу. А иначе - Воловьи лужки...