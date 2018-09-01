Здравствуй, школа: В Твери прошли линейки и прозвенели первые звонки

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-01T16:27:50+03:00

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«Снова в школу, снова в школу, для кого-то в первый раз. Снова в школу, снова в школу, для кого-то в первый класс». Все эти песенки, звучащие 1 сентября на школьных линейках обладают каким-то непонятным воздействием: тут же на тебя обрушивается поток самых разнообразных эмоций – от радости-счастья-волнения до легкой грусти.

«Вот и не заметила, как сынок вырос» - вздыхает одна мамочка и украдкой вытирает слезы… Рядом, не догадываясь о маминых переживаниях, стоит белобрысый мальчишка и, позевывая, пытается прикорнуть на огромной букете. Кажется, он пока не понимает, что беззаботное детство закончилось, и теперь придется трудиться.

1 сентября в этом году разделило школьников и студентов Твери и области на тех, кто отдыхает, и тех, кто уже пошел учиться. На традиционную школьную линейку с поздравлениями и первым звонком для первоклашек отправились в основном ученики, обучающиеся шесть дней в неделю. А вот те, у кого пятидневка или по внутреннему распоряжению школы, первый школьный день отметят лишь в понедельник, 3 сентября. Касается это также учащихся ряда техникумов, колледжей и студентов высших учебных заведений.

Для кого-то 1 сентября - тоска...Фото: Ирина ТАРАСОВА

Средняя школа №3, что за Тверцой, оказалась в буквальном смысле в числе первых. Уже с 8 утра на площадке собрались нарядные ученики, педагоги и их родители.

У семилетнего первоклассника Степана Орлова в одной руке - розы, в другой - большой новый ранец. Говорит, что собирал его с мамой весь вечер. Самое главное было, на всё наклейки со своим именем прилепить, чтобы ничего не потерялось. Ну, а если бы и потерялось, то сразу нашлось. И ничего, что пока в портфеле у Степы лежат только дневник, пенал и цветная бумага, зато настроение у него отличное: «очень школьное».

А вот 8-летний Олег Шашурин волю эмоциям не дает. Как-никак уже второклассник.

- Отдохнуть успел, хотя не против бы и еще немного. Но с другой стороны и в школу хочется тоже. Чего бы я себе пожелал? Успехов и пятерок! – охотно делится мальчик.

Надо сказать, что в этом году в школе №3 учеников стало больше и первоклашек в том числе.

- У нас 4 первых класса, а это 115 учеников. Важно, что учиться мы будем все в первую смену, - рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе в начальной школе Людмила Куриленко.

А для кого-то радостьФото: Ирина ТАРАСОВА

Положительным моментом является и то, что в школу приходят молодые специалисты. Так, учительница 2 класса Ольга Белякова работает в школе с прошлого года.

- Без волнения здесь никак, - улыбается совсем еще юная девушка. - Но сейчас у меня уже второй класс, а значит будет легче. Конечно, сложности есть, как и в любой другой работе, но я совершенно не жалею о своем выборе – замечательные коллектив, мои дети, родители. Считаю, что быть учителем – это прекрасно. Главное – любить то, чем ты занимаешься.

Побывали на линейке в школе №3 и почетные гости – губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Законодательного собрания Тверской области Сергей Веремеенко.

Глава региона поздравил школьников, родителей и педагогов с началом учебного года, а потом обратился к первоклассникам.

- Ребята, сегодня особый день – для каждого из вас начинается новая жизнь. Я хотел бы пожелать вам, чтобы спустя 9 или 11 лет вы стояли здесь с таким же особенным ощущением движения в новый тап своей жизни. Желаю вам хорошо учиться, найти друзей и обрести знания. Но самое главное любите свой родной город, свой страну, свой коллектив и уважайте родителей и учителей.

На линейке побывали губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат заксобрания Тверской области Сергей ВеремеенкоФото: Ирина ТАРАСОВА

Глава региона пожелал школьникам хорошо учиться, найти друзей и обрести знанияФото: Ирина ТАРАСОВА

В добрый путь!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Молодой специалист Ольга Белякова - Считаю, что быть учителем – это прекрасно. Главное – любить то, чем ты занимаешьсяФото: Ирина ТАРАСОВА

Время заводить новых друзей...Фото: Ирина ТАРАСОВА