Цирк - первоклассный подарок к новому учебному году!

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-31T14:03:46+03:00

Летние каникулы закончились, но в жизни всегда есть место празднику. Обновлённый цирк открывает новый сезон уникальной программой «Дикая планета».

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«Дикая планета» – это яркое, запоминающееся представление, которое сочетает разнообразие цирковых жанров и необычный мир экзотических животных. Тверичане и гости города впервые увидят на арене настоящую корриду с американскими бизонами и тибетскими яками! Это поистине потрясающее зрелище!

Настоящая коррида на арене цирка

Под куполом цирка разыграется история любви и страсти в исполнении воздушных гимнастов на ремнях.

Воздушные гимнасты на ремнях

В номере «Игры народов севера» с оленями и белоснежными пушистыми сибирскими лайками зрители окунутся в настоящую «зимнюю сказку».

Удивят и двенадцать озорных обезьян дрессировщика Сергея Стрелецкого.

Поразят воображение акробатические трюки на канате без страховки и сложнейшие элементы воздушной гимнастики в номере «Канатоходцы Медниковы».

Единственный в России аттракцион с очаровательными доберманами, под руководством Ольги Ван-Ю-Ли - тронет сердца зрителей всех возрастов.

Аттракцион с доберманами

Развлекать и веселить на протяжении всей программы станет талантливый клоунский дуэт.