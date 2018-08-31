Цирк - первоклассный подарок к новому учебному году!
«Дикая планета» – это яркое, запоминающееся представление, которое сочетает разнообразие цирковых жанров и необычный мир экзотических животных. Тверичане и гости города впервые увидят на арене настоящую корриду с американскими бизонами и тибетскими яками! Это поистине потрясающее зрелище!
Настоящая коррида на арене цирка
Под куполом цирка разыграется история любви и страсти в исполнении воздушных гимнастов на ремнях.
Воздушные гимнасты на ремнях
В номере «Игры народов севера» с оленями и белоснежными пушистыми сибирскими лайками зрители окунутся в настоящую «зимнюю сказку».
Удивят и двенадцать озорных обезьян дрессировщика Сергея Стрелецкого.
Поразят воображение акробатические трюки на канате без страховки и сложнейшие элементы воздушной гимнастики в номере «Канатоходцы Медниковы».
Единственный в России аттракцион с очаровательными доберманами, под руководством Ольги Ван-Ю-Ли - тронет сердца зрителей всех возрастов.
Аттракцион с доберманами
Развлекать и веселить на протяжении всей программы станет талантливый клоунский дуэт.