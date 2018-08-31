Диагноз онлайн: В Тверской области на страже здоровья будущих мам стоят современные технологии

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-31T09:09:54+03:00

С 2011 года на базе центра внедряются информационные технологии: «Ургентный родильный зал» - ежедневно круглосуточно врачи акушеры-гинекологи из любого профильного медучреждения Тверского региона могут связаться со специалистами Перинатального центра и проконсультироваться по тому или иному случаю ведения беременности и родов.

Пионером по внедрению телемедицины в акушерстве, гинекологии и неонатологии в регионе стал областной перинатальный цент

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Еще каких-то лет десять назад, чтобы получить консультацию в столичной клинике, будущим мамочкам с осложнениями, возникшими в ходе беременности, приходилось ехать из Твери более чем за сотню километров, тратить деньги. Теперь не нужно никуда уезжать, а медицинская страховка покрывает затраты на консультацию.

Это стало возможно благодаря телемедицине. Телемедицинские технологии с 2011 года с успехом внедряют на базе Тверского областного перинатального центра имени Бакуниной.

Подобные онлайн консультации со столичными коллегами здесь лишь один из аспектов объемного комплекса мероприятий. Каждый год сотни новорожденных пациентов и будущих мам получают в центре подобную помощь. Но обо всем по порядку…

- Современная медико-акушерская диагностическая и неонатологическая помощь должна базироваться только на современном инновационном подходе. Кроме медицинских технологий здесь и телекоммуникационная медицина и персонифицированная медицина, то есть персональный подход к каждой пациентке, предупреждение тех или иных осложнений беременности. Поэтому телемедицинская помощь – это медицина будущего, - поясняет в разговоре с «КП» главный врач Перинатального центра, кандидат медицинских наук Людмила Гребенщикова.

Главный врач Перинатального центра, кандидат медицинских наук Людмила Гребенщикова.

НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Конечно же, разговор о телемедицине начинаем с организации перинатальной помощи в регионе. Кроме специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, с 2011 года на базе центра внедряются информационные технологии: «Ургентный родильный зал» - ежедневно круглосуточно врачи акушеры-гинекологи из любого профильного медучреждения Тверского региона могут связаться со специалистами Перинатального центра и проконсультироваться по тому или иному случаю ведения беременности и родов. Консультации проводятся через информационный портал перинатального центра. На вопросы медиков ответит как ответственный дежурный врач, так и руководство центра. За годы работы проведено свыше шести тысяч подобных консультаций.

Если случай экстренный, консультация возможна даже в реанимобиле при транспортировке беременной женщины. Помимо «удаленного» консультирования, ежеквартально кураторы –сотрудники перинатального центра выезжают в районы области для консультаций врачей на местах.

Врачи центра не только помогают коллегам в районах, но и сами получают консультации от специалистов федеральных центров.

Ведь, как замечает Людмила Гребенщикова:

- Врач должен учиться всю жизнь.

С 2013-года на связи с тверским перинатальным центром ФГБУНУ НЦЗД НИИ Педиатрии, ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А, Алмазова», Санкт-Петербургский государственный медицинский педиатрический университет, «Научный центр акушерства, гинекологии и неонатологии имени академика В.И. Кулакова».

В 2016 году силами специалистов Перинатального центра на базе информационного портала организован образовательный модуль, как для сотрудников центра, так и специалистов учреждений родовспоможения области - идет непрерывное обучение врачей акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов. А выпускники Тверского медуниверситета проходят в центре тестирование и получают электронный аттестат. Так что будущий работодатель может посмотреть его и оценить – насколько силен молодой сотрудник не только в теории, но и в практической работе.

Внедрение современных технологий окупились с лихвой – за семь лет младенческая и материнская смертность в регионе снизились в три раза. А Тверской перинатальный центр вошел в десятку лучших профильных заведений России.

Онлайн консультация в областном перинатальном центре.

ПОМОЩЬ И КОНТРОЛЬ

На базе Центра усовершенствование телемедицинских услуг происходит постоянно – например, ведется электронная история болезни, все клинико-лабораторные данные пациенток заносятся в единую электронную базу, так что любой врач, при необходимости, может с ними ознакомиться. Медперсонал обязан носить электронные пропуск (электронный браслет) – они содержат данные по отделению, где находится сотрудник. Введен электронный контроль за оборотом лекарств. А для удобства пациенток на входе в Центр установлен электронный инфомат.

Видеонаблюдение – безопасность центра внутри и вне его стен. Такой системы видеонаблюдения как в здесь нет ни в одном медучреждении региона. Если видеоконтроль территории – это антитеррористические меры, то вот видеосъемка всего того, что происходит в кабинетах, операционных позволяет руководству центра вовремя отконтролировать и решить возникшие проблемы.

Видео со всех камер выводится на огромный экран в кабинете главврача.

- Пионером во внедрении технологии видеонаблюдения стало отделение анестезиологии и реанимации новорожденных. Потом и другие помещения были оснащены камерами. Это не только видеоконтроль, но и видеопомощь непосредственно у постели пациента, - поясняет Людмила Гребенщикова.

СПРАВКА «КП»

Областной перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной (Тверь, Петербургское шоссе, д. 115, корп. 3, тел. (4822) 77-62-62.

Был открыт в 2010 году. Сегодня центр – высокотехнологичное специализированное медицинское учреждение, в котором трудятся высококвалифицированные специалисты, имеющие необходимое современное оборудование для оказания всех видов медицинской помощи в области гинекологии, акушерства и неонатологии.

В Центре можно получить следующие виды медпомощи: - диагностические обследования: лабораторную диагностику, спирометрию, спермограмму, флюорографию, кардиографию, маммографию, УЗИ органов малого таза при беременности, допплерографию, кардиотокографию плода; - подготовку к беременности: планирование, диагностику и лечение заболеваний; лечение мужского и женского бесплодия, в том числе применение ЭКО; ведение беременности: наблюдение, выявление и лечение патологий беременности; родовспоможение пациенткам с акушерскими и экстрагенитальными патологиями; квалифицированный уход, наблюдение и выхаживание новорожденных детей.