2018-08-31T09:09:54+03:00
Общество

Диагноз онлайн: В Тверской области на страже здоровья будущих мам стоят современные технологии

Пионером по внедрению телемедицины в акушерстве, гинекологии и неонатологии в регионе стал областной перинатальный цент
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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С 2011 года на базе центра внедряются информационные технологии: «Ургентный родильный зал» - ежедневно круглосуточно врачи акушеры-гинекологи из любого профильного медучреждения Тверского региона могут связаться со специалистами Перинатального центра и проконсультироваться по тому или иному случаю ведения беременности и родов.С 2011 года на базе центра внедряются информационные технологии: «Ургентный родильный зал» - ежедневно круглосуточно врачи акушеры-гинекологи из любого профильного медучреждения Тверского региона могут связаться со специалистами Перинатального центра и проконсультироваться по тому или иному случаю ведения беременности и родов.
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Еще каких-то лет десять назад, чтобы получить консультацию в столичной клинике, будущим мамочкам с осложнениями, возникшими в ходе беременности, приходилось ехать из Твери более чем за сотню километров, тратить деньги. Теперь не нужно никуда уезжать, а медицинская страховка покрывает затраты на консультацию.

Это стало возможно благодаря телемедицине. Телемедицинские технологии с 2011 года с успехом внедряют на базе Тверского областного перинатального центра имени Бакуниной.

Подобные онлайн консультации со столичными коллегами здесь лишь один из аспектов объемного комплекса мероприятий. Каждый год сотни новорожденных пациентов и будущих мам получают в центре подобную помощь. Но обо всем по порядку…

- Современная медико-акушерская диагностическая и неонатологическая помощь должна базироваться только на современном инновационном подходе. Кроме медицинских технологий здесь и телекоммуникационная медицина и персонифицированная медицина, то есть персональный подход к каждой пациентке, предупреждение тех или иных осложнений беременности. Поэтому телемедицинская помощь – это медицина будущего, - поясняет в разговоре с «КП» главный врач Перинатального центра, кандидат медицинских наук Людмила Гребенщикова.

Главный врач Перинатального центра, кандидат медицинских наук Людмила Гребенщикова.

Главный врач Перинатального центра, кандидат медицинских наук Людмила Гребенщикова.

НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Конечно же, разговор о телемедицине начинаем с организации перинатальной помощи в регионе. Кроме специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, с 2011 года на базе центра внедряются информационные технологии: «Ургентный родильный зал» - ежедневно круглосуточно врачи акушеры-гинекологи из любого профильного медучреждения Тверского региона могут связаться со специалистами Перинатального центра и проконсультироваться по тому или иному случаю ведения беременности и родов. Консультации проводятся через информационный портал перинатального центра. На вопросы медиков ответит как ответственный дежурный врач, так и руководство центра. За годы работы проведено свыше шести тысяч подобных консультаций.

Если случай экстренный, консультация возможна даже в реанимобиле при транспортировке беременной женщины. Помимо «удаленного» консультирования, ежеквартально кураторы –сотрудники перинатального центра выезжают в районы области для консультаций врачей на местах.

Врачи центра не только помогают коллегам в районах, но и сами получают консультации от специалистов федеральных центров.

Ведь, как замечает Людмила Гребенщикова:

- Врач должен учиться всю жизнь.

С 2013-года на связи с тверским перинатальным центром ФГБУНУ НЦЗД НИИ Педиатрии, ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А, Алмазова», Санкт-Петербургский государственный медицинский педиатрический университет, «Научный центр акушерства, гинекологии и неонатологии имени академика В.И. Кулакова».

В 2016 году силами специалистов Перинатального центра на базе информационного портала организован образовательный модуль, как для сотрудников центра, так и специалистов учреждений родовспоможения области - идет непрерывное обучение врачей акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов. А выпускники Тверского медуниверситета проходят в центре тестирование и получают электронный аттестат. Так что будущий работодатель может посмотреть его и оценить – насколько силен молодой сотрудник не только в теории, но и в практической работе.

Внедрение современных технологий окупились с лихвой – за семь лет младенческая и материнская смертность в регионе снизились в три раза. А Тверской перинатальный центр вошел в десятку лучших профильных заведений России.

Онлайн консультация в областном перинатальном центре.

Онлайн консультация в областном перинатальном центре.

ПОМОЩЬ И КОНТРОЛЬ

На базе Центра усовершенствование телемедицинских услуг происходит постоянно – например, ведется электронная история болезни, все клинико-лабораторные данные пациенток заносятся в единую электронную базу, так что любой врач, при необходимости, может с ними ознакомиться. Медперсонал обязан носить электронные пропуск (электронный браслет) – они содержат данные по отделению, где находится сотрудник. Введен электронный контроль за оборотом лекарств. А для удобства пациенток на входе в Центр установлен электронный инфомат.

Видеонаблюдение – безопасность центра внутри и вне его стен. Такой системы видеонаблюдения как в здесь нет ни в одном медучреждении региона. Если видеоконтроль территории – это антитеррористические меры, то вот видеосъемка всего того, что происходит в кабинетах, операционных позволяет руководству центра вовремя отконтролировать и решить возникшие проблемы.

Видео со всех камер выводится на огромный экран в кабинете главврача.

- Пионером во внедрении технологии видеонаблюдения стало отделение анестезиологии и реанимации новорожденных. Потом и другие помещения были оснащены камерами. Это не только видеоконтроль, но и видеопомощь непосредственно у постели пациента, - поясняет Людмила Гребенщикова.

СПРАВКА «КП»

Областной перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной (Тверь, Петербургское шоссе, д. 115, корп. 3, тел. (4822) 77-62-62.

Был открыт в 2010 году. Сегодня центр – высокотехнологичное специализированное медицинское учреждение, в котором трудятся высококвалифицированные специалисты, имеющие необходимое современное оборудование для оказания всех видов медицинской помощи в области гинекологии, акушерства и неонатологии.

В Центре можно получить следующие виды медпомощи: - диагностические обследования: лабораторную диагностику, спирометрию, спермограмму, флюорографию, кардиографию, маммографию, УЗИ органов малого таза при беременности, допплерографию, кардиотокографию плода; - подготовку к беременности: планирование, диагностику и лечение заболеваний; лечение мужского и женского бесплодия, в том числе применение ЭКО; ведение беременности: наблюдение, выявление и лечение патологий беременности; родовспоможение пациенткам с акушерскими и экстрагенитальными патологиями; квалифицированный уход, наблюдение и выхаживание новорожденных детей.

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