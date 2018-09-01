День знаний в Погорельской школе отметили открытием обновленного спортзала

СЕГОДНЯ 16:14 2018-09-01T16:14:27+03:00

В этом году День знаний пришелся на субботу, поэтому на торжественных школьных линейках было очень много гостей, среди которых - депутаты Законодательного собрания Тверской области.

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По традиции председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев лично поздравил педагогов и учащихся своего избирательного округа. Спикер областного парламента побывал в Зубцовском районе - на линейке в Погорельской средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза Н.И. Черкасова.

Погорельская средняя общеобразовательная школа - одна из самых известных в Тверской области. Ее регалии и награды по-настоящему впечатляют. Надо сказать, что 2008 году школа стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений приоритетного национального проекта «Образование». С 2009 года она включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России», в 2012 году - признана победителем Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений «Завтра будет лучше, чем вчера», а в 2013-м - включена в Общероссийский Кадастр "Книга Почёта". На сегодняшний день является базовой школой, в которой обучаются 176 учеников, а из 26 педагогов 18 - ее бывшие выпускники.

В День знаний первый школьный звонок прозвенел здесь для 18-ти первоклашек, которых торжественно привели в класс одиннадцатиклассники. И, конечно, было много поздравлений в адрес учеников и их педагогов от гостей праздника.

- День знаний – особый праздник. Это день больших светлых надежд, начало нового, доброго пути, - сказал в свое приветственном слове председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев. - Как и все сегодня, я немного волнуюсь за наших первоклашек, которые делают первые шаги в школьную жизнь. Конечно, очень хочется, чтобы всё у них сложилось хорошо, чтобы им понравилась учеба, чтобы в школе у них появилось много новых верных друзей. Вижу, как волнуются будущие выпускники, которые уже задумываются о месте приложения своих сил. Удачи вам, ребята, в подготовке к ЕГЭ, больше целеустремленности и уверенности в своих силах. Отдельные поздравления с Днем знаний – родителям. Недаром считается, что все мы заканчиваем школу дважды: первый раз за себя, второй раз – вместе с детьми.

Спикер областного парламента пожелал ученикам и педагогам яркого, плодотворного учебного года, наполненного добрыми делами и интересными событиями.

А настоящим большим подарком к новому учебному году стал капитально отремонтированный школьный спортзал, открытие которого пришлось именно на День знаний. Надо сказать, что ремонт обошелся в сумму порядка 2,7 млн. рублей и прошел в рамках федеральной программы с участием областного и муниципального бюджетов. Новое покрытие, новое освещение, травмобезопасная защита стен - все соответствует стандартам. Не случайно многие школьники заявили, что самыми любимыми уроками теперь будут уроки физкультуры.

Новый учебный год начался. И пусть дорога к знаниям будет интересной!

На многих линейках были депутаты регионального парламента. Фото: Пресс-служба ЗС ТО

Линейка в Погорельской средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза Н.И. Черкасова. Фото: Пресс-служба ЗС ТО

председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев лично поздравил педагогов и учащихся и открыл новый спортзал. Фото: Пресс-служба ЗС ТО

Новый спортзал. Фото: Пресс-служба ЗС ТО